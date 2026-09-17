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Llega el primer frente frío 2026-2027: ¿qué zonas de México serán las más afectadas?
El primer frente frío de la temporada 2026-2027 llegará a México: conoce qué estados resentirán más sus efectos y qué condiciones se esperan.
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Cancelan Grito de Independencia en Nonoava, Chihuahua por enfrentamiento contra patrulla clonada
Una persona murió y otra fue detenida tras un choque armado en Nonoava, Chihuahua; autoridades cancelaron el Grito por la violencia.
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Querían darse a la fuga: Detienen a 2 sujetos en camioneta blindada en Chihuahua
Dos hombres fueron detenidos tras una persecución en Ciudad Juárez. Autoridades les aseguraron un arma de fuego y 340 mil dólares en efectivo.
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Policía en su día de descanso detiene a ladrones que robaron camioneta en Ciudad Juárez
Un policía municipal fuera de servicio detuvo a siete presuntos delincuentes tras el robo armado de una camioneta en Ciudad Juárez. Conoce los detalles.
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¿De qué murió Juan Gabriel? Causa de su muerte y cronología de sus últimas horas
“Amor eterno": A 10 años de su muerte, repasamos qué ocurrió durante las últimas horas de Juan Gabriel y qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento.
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El semáforo estaba en verde… el tren se llevó a un tráiler y una camioneta
Una camioneta y un tráiler cruzaban el Eje Vial Juan Gabriel en Ciudad Juárez cuando fueron embestidos por el tren; hay una personas muerta.
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Chihuahua bajo hielo: lluvia, granizo y vientos pintan de blanco campos menonitas
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¡Homenaje a "El Divo de Juárez"! Así celebran el cumpleaños 76 de Juan Gabriel este 7 de enero
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Quién es Marisela Escobedo, la mamá que fue asesinada por buscar a su hija
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¡Una tragedia! Sequía en Chihuahua provoca muerte de miles de peces
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Soldados del Ejército Mexicano resisten entrenamiento en el desierto de Chihuahua