¿Habrá bloqueos de transportistas en Edomex durante el regreso a clases? Esto es lo que se sabe de la protesta

Los bloqueos de transportistas en Edomex que estaban previstos para este lunes 31 de agosto fueron suspendidos luego de que las empresas agrupadas en TROLEMEX alcanzaran acuerdos con la Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV); la decisión evita, por ahora, las movilizaciones que podían afectar los traslados durante el regreso a clases.

La determinación se tomó después de una reunión celebrada el 28 de agosto con el titular de la SEMOV, Juan Hugo de la Rosa García; las seis empresas que integran TROLEMEX informaron que mantendrán el diálogo mientras esperan avances sobre su participación en el proyecto del Trolebús Chalco-Santa Martha.

¿Por qué estaban previstos los bloqueos en Edomex?

La inconformidad de los transportistas está relacionada con la operación del nuevo sistema y con la situación que, según las empresas, enfrentan desde su incorporación al proyecto.

En la advertencia previa, TROLEMEX había señalado que buscaba formalizar los porcentajes de participación que le fueron notificados por la SEMOV y atender las afectaciones económicas, laborales y sociales que atribuyen a la puesta en marcha del servicio; incluso habían planteado realizar paro, marchas y bloqueos en la zona oriente.

¿Qué acordaron los transportistas y la SEMOV?

El punto central del acuerdo es que la SEMOV emitirá una resolución a mediados de septiembre; a partir de ese documento se retomará el proceso para firmar el convenio relacionado con la adquisición de vehículos, además de avanzar hacia la entrega del título de concesión y definir los mecanismos para los bonos de chatarrización.

Por ahora, los transportistas decidieron privilegiar la vía institucional y suspender las acciones programadas para el 31 de agosto; sin embargo, dejaron abierta la posibilidad de analizar nuevas movilizaciones si los compromisos establecidos no avanzan.

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¿Qué pasará durante el regreso a clases?

Con la suspensión, no se contempla el bloqueo masivo anunciado para este lunes en las principales vialidades de la zona oriente del Edomex; esto incluye rutas estratégicas para quienes se desplazan entre Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y la Ciudad de México.