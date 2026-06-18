Protestas con fuego en Morelos por aumento del pasaje en el transporte público y las mejoras siguen sin fecha

El incremento a la tarifa del transporte público en Morelos sigue generando inconformidad. A unos días de que el pasaje mínimo suba a 13 pesos, transportistas reconocieron que la renovación de unidades todavía no tiene fecha definida y, además, advirtieron que a partir del 1 de julio todos los usuarios podrían pagar la tarifa completa.

La declaración ocurre mientras ciudadanos protestan contra el aumento y exigen que se haga público el estudio que justificó el ajuste al costo del servicio.

¿Quiénes pagarán la tarifa completa del transporte en Morelos?

Dagoberto Rivera Jaimes, líder de la Federación Auténtica del Transporte, señaló que estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad dejarán de recibir tarifas preferenciales si el Gobierno de Morelos no pone en marcha el esquema de subsidios anunciado previamente.

Según explicó, la nueva tarifa deberá cobrarse sin excepciones mientras no exista un mecanismo oficial que compense esos descuentos a los concesionarios.

🚌💸 Transportistas admiten que no hay fecha para renovar unidades pese al aumento de tarifa.



A unos días de que la tarifa mínima del transporte público aumente a 13 pesos, el líder transportista Dagoberto Rivera Jaimes reconoció que aún no existe una fecha definida para iniciar… pic.twitter.com/RBFDiI0a14 — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) June 18, 2026

Este jueves, ciudadanos bloquearon la calle de Cuauhtemotzin, frente a las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad y Transporte.

Durante la manifestación quemaron figuras de cartón que simulaban rutas y unidades del transporte público para expresar su rechazo al incremento tarifario.

Los inconformes exigen que las autoridades transparenten el estudio socioeconómico que sirvió de base para autorizar el aumento. Advirtieron que, si esa información no se presenta públicamente, el ajuste no debería aplicarse.

La modernización del transporte sigue sin fecha

Uno de los argumentos principales para aprobar el aumento fue la modernización del servicio. Sin embargo, los propios transportistas admitieron que hasta ahora no se ha adquirido ninguna unidad nueva.

Rivera Jaimes reconoció que el proceso dependerá de la capacidad financiera del sector y de otros factores que todavía no están resueltos, por lo que no existe una fecha concreta para renovar el parque vehicular.

La situación ha generado críticas entre usuarios, quienes esperaban mejoras visibles en las condiciones de los vehículos y en la calidad del servicio.

¿Qué avances reporta el Gobierno de Morelos?

Mientras continúan las protestas, autoridades estatales sostuvieron una reunión con colectivos ciudadanos para abordar temas relacionados con movilidad y transporte público.

Entre los avances presentados destacan programas de capacitación para operadores y el desarrollo de herramientas digitales que permitirán consultar rutas, paradas y trayectos desde aplicaciones como Google Maps.

La administración estatal aseguró que busca modernizar el sistema de transporte y reducir tiempos de espera, aunque las demandas ciudadanas siguen centradas en la calidad actual del servicio y en la justificación del incremento del pasaje.

Usuarios cuestionan las condiciones actuales del servicio de transporte público en Morelos

Los manifestantes sostienen que las unidades presentan problemas de mantenimiento, deterioro físico y deficiencias operativas que no corresponden con un aumento en el costo del pasaje.

Por ello, insisten en que primero deben existir mejoras tangibles en el servicio antes de trasladar el impacto económico a los usuarios.