Alemania está en busca de espías para el BND

En Berlín hay un llamado a los aspirantes a James Bond. A raíz de la pandemia, el servicio de inteligencia de Alemania tiene más dificultades para contratar personal. ¿El problema? Los candidatos quieren trabajar desde casa y prefieren no desprenderse de sus teléfonos móviles personales, declaró el lunes el jefe del servicio de inteligencia exterior alemán BND.

"No podemos ofrecer ciertas condiciones que hoy se dan por sentadas", dijo Bruno Kahl, quien describió la búsqueda de personal suficiente y adecuado como un gran reto, ya que los baby boomers se dirigen a la jubilación.

"El trabajo a distancia apenas es posible en el BND por razones de seguridad, y no poder llevar el teléfono celular al trabajo es pedir mucho a los jóvenes que buscan trabajo", añadió Kahl.

Solo los ciudadanos alemanes pueden aspirar a laborar en el BND.

¿Qué hace la BND de Alemania?

La BND (Bundesnachrichtendienst en alemán) es el servicio de inteligencia federal de Alemania y el más grande del mundo. Tiene 300 ubicaciones por todo Alemania y el mundo. Unas 6,500 personas trabajan para el BND, según su página web, de los cuales 10% son empleados militares pagados por la Oficina de la Ciencias Militares.

Las principales misiones de la BND son la prevención de crímenes en Internet (ciberseguridad) y el terrorismo internacional, así como ayudar a la mediación de conflictos mediante información veraz. Esto lo hacen mediante la recolección de información de distintas índoles (política, militar y económica) y el análisis de la misma para posteriormente compartirla y generar cooperación.

El BND opera bajo marcos legales estrictos y está sujeto a la supervisión del gobierno alemán y los comités parlamentarios para garantizar que sus actividades cumplan con el estado de derecho y respeten los derechos de privacidad individuales.

El BND se estableció oficialmente el 1 de abril de 1956. Se creó como la agencia de inteligencia exterior de Alemania Occidental (República Federal de Alemania) tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la división de Alemania en Oriente y Occidente. El objetivo principal del BND era recopilar inteligencia sobre asuntos extranjeros y proporcionar análisis para respaldar el proceso de toma de decisiones del gobierno de Alemania Occidental.

Desde la reunificación de Alemania en 1990, el BND ha continuado operando como el servicio de inteligencia exterior de la República Federal de Alemania unificada.

