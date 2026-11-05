Bob Dylan y el papa León XIV: la reunión en capucha negra, regalos y un poéma que los unió

La visita de Bob Dylan en el Vaticano protagonizó uno de los encuentros más inusuales y comentados de este año. Lejos del rígido protocolo, el legendario músico llegó al Palacio Apostólico para charlar en total privacidad con el papa León XIV. Imagina la escena: el pontífice de 71 años con su clásica sotana blanca y el cantautor de 85 luciendo un abrigo oscuro, guantes y una llamativa sudadera negra con capucha. Un choque de mundos fascinante

Dos “Bobs” del Medio Oeste cara a cara

Aunque parecieran no tener nada en común, ambos comparten raíces en la misma región de Estados Unidos. El verdadero nombre del Papa es Robert Prevost, nacido en Chicago, mientras que el músico fue bautizado como Robert Allen Zimmerman. Fue el reverendo Antonio Spadaro, experto en acercar la Iglesia a la cultura pop, quien movió los hilos para que estos dos gigantes finalmente se vieran.

¿Qué se regalaron y qué hay detrás de esta reunión?

La cita fluyó con una plática informal de sobremesa. Como muestra de respeto, el pontífice le obsequió un rosario, y el premio Nobel le devolvió el gesto entregándole una copia de Chronicles - Volume 1, su aclamada autobiografía.

Pero este acercamiento no es casualidad. Hace unos meses, León XIV sorprendió a todos al citar “Go Away You Bomb”, un tema antinuclear inédito de Dylan, en el prólogo de un libro. El Papa usó esa letra de 1963 como una dura y directa advertencia contra el rearme global y el peligro atómico que existe actualmente.

Visita de bob dylan al vaticano Además de su plática, intercambiaron pensamientos en común (Prensa del Vaticano)

El recuerdo vivo de Juan Pablo II

Esta no es la primera aventura del trovador del rock en las altas esferas católicas. En 1997, se quitó el sombrero vaquero para cantar “Knockin’ on Heaven’s Door” ante 300 mil jóvenes y estrechar la mano de Juan Pablo II en Bolonia. Hoy, a punto de arrancar su gira italiana, Dylan vuelve a dejar huella en los pasillos vaticanos.

En su discurso a los jóvenes, Wojtyla citó explícitamente la letra de “Blowin’ in the Wind” : “Me preguntas: ¿cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de poder ser llamado hombre?”. Una pregunta a la que el Papa polaco respondió: “Solo uno. Solo hay un camino para el hombre, y ese es el camino de Jesucristo”.

Con información de Prensa del Vaticano