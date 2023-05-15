Este es Bobi, el perro más viejo del mundo con 31 años

Bobi, un perro portugués que fue declarado el perro más viejo del mundo por Guinness World Records en febrero, cuando tenía 30 año, pero recientemente festejó sus 31 años.

La familia de Bobi planeó una fiesta de cumpleaños en el hogar en el que siempre ha habitado Bobi, una casa en Conqueiros, un pueblo en el sur de Portugal.

Bobi es un Rafeiro do Alentejo de pura raza, una raza de perro portugués entrenado para cuidar el ganado, según su dueño. A medida que envejecía, tenía dificultades para caminar y también experimentó una disminución de la vista.

Happiest of birthdays to Bobi, the oldest living dog and the oldest dog ever, who turns THIRTY-ONE today (31!!!!!!!!) 💫 pic.twitter.com/FCzhSVSIu7 — Guinness World Records (@GWR) May 11, 2023

Leonel Costa, el dueño de Bobi, atribuyó la longevidad de su perro en parte al ambiente tranquilo y pacífico donde vive. Nunca lo han encadenado ni le han puesto correa, y lo han dejado vagar libre por los bosques que rodean su casa. También dijo siempre ha comdo lo mimo que sus dueños, solo que sin condimentos.

Además de ser el perro más viejo que vive actualmente, Bobi también es el perro más viejo jamás registrado, según Guinness. Costa tenía solo 8 años cuando nació su compañero canino.

La historia de Bobi

Se suponía que Bobi nunca llegaría a su avanzada edad. Su dueño, Leonel Costa, contó que sus padres enterraron a Bobi y a su camada antes de que pudieran abrir los ojos porque ya tenían muchos perros en su granja y les era dificil costear los gastos que implicaba tener más animales. Bobi consiguió escapar, y Costa y su hermano se quedaron con él hasta que pudo abrir los ojos.

Actualmente Bobi pasa los días con cuatro gatos en el patio trasero. Con la vista debilitada y dificultades para caminar, le gusta descansar junto a la chimenea y tumbarse en la cama después de comer.

Además de Bobi, estos son los otros perros más longevos

Bobi batió el récord anterior de 29 años y cinco meses, que ostentaba un perro boyero australiano llamado Bluey, que vivió entre los años 1910 y 1939.

Bobi arrebató el récord mundial a Spike, un chihuahua de 23 años que durante muy poco tiempo ostentó el título de perro más viejo del mundo.

Buski fue un perro que llegó a los 27 años, era de Hungría y vivió entre los años 1990 y 2017”. Buski vivía en una granja en Sárrétudvari. El animal murió a causa de problemas cardíacos.

Bramble de raza Border Collie vivió cerca de 26 años. Varios atribuyen su longevidad a una dieta vegana. El animal murió en el 2003 a la edad de 27 años.

Jack murió a los 36 años, era considerado el perro más viejo de Inglaterra. El Yorkshire terrier tenía incontinencia urinaria y sufría de ataques epilépticos. Según el mismo medio este perro logró vivir una década más que el resto de esa misma raza.

