Bolivia: manifestantes de Santa Cruz bloquean frontera

Manifestantes del departamento de Santa Cruz bloqueaban el lunes carreteras de salida del territorio del oriente de Bolivia, amenazando con paralizar el transporte nacional de cereales y alimentos mientras hierve la ira tras la detención del gobernador local, Luis Camacho.

La región, bastión de la oposición conservadora al presidente socialista Luis Arce, vive su sexto día de protestas, en las que miles de personas han salido a las calles y se han registrado noches de enfrentamientos con quema de coches y petardos.

Marcelo Cruz, presidente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz, informó que se estaba intensificando el bloqueo de rutas como protesta. "Ningún grano, animal o insumo de las fábricas debe salir de Santa Cruz hacia el resto del país. Se están reforzando los puntos de bloqueo", explicó.

Los líderes de Santa Cruz prometen luchar hasta que Luis Camacho sea liberado y piden un sistema federal que dé a Santa Cruz más autonomía y recursos del Estado. "Tenemos el mandato de nuestra asamblea de que nada salga de Santa Cruz y eso es lo que vamos a hacer", dijo Rómulo Calvo, jefe del poderoso grupo cívico Comité Pro Santa Cruz.

A los bloqueos se sumaron cientos de mujeres que marcharon hasta la jefatura de policía de la capital departamental en apoyo a Luis Camacho, exigiendo su liberación. En las vías cercanas había vehículos quemados, hogueras humeantes y bloqueos producto de las protestas y los choques nocturnos.

Liberar a Luis Camacho

Las protestas, desencadenadas por el arresto de Luis Camacho el 28 de diciembre por un supuesto golpe de Estado en 2019, han ahondado la división entre Santa Cruz, en el llano tropical, y La Paz, sede del gobierno central en la zona andina y más indígena, enfrentadas desde hace años por la política y los fondos estatales.

El gobernador de Santa Cruz fue capturado por fuerzas especiales de la policía, sacado de su región en helicóptero y quien ahora se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad altiplánica de El Alto. Niega todos los cargos relacionados con la destitución del exmandatario socialista Evo Morales hace tres años.