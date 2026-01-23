Así cerró la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados mundiales hoy 23 de enero 2026

¿Cómo quedaron los mercados este viernes? La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones para este viernes 23 de enero de 2026.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 23 de enero 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC registró -0.22% con -0.22 puntos al cierre de este 23 de enero de 2026.

Cierre Wall Street hoy 23 de enero 2026

El Promedio Industrial Dow Jones cerró a la baja el viernes, mientras que el S&P 500 terminó prácticamente sin cambios, ya que el apetito de riesgo de los inversores se vio atenuado al final de una semana agitada por la caída de Intel ante un panorama pesimista.

Los tres índices de referencia de Wall Street se habían recuperado en las últimas dos sesiones tras la fuerte liquidación del martes provocada por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a los aliados europeos, en un esfuerzo por presionarlos para que acepten sus reclamos sobre Groenlandia.



S&P 500 ganó 2,23 puntos, o 0,03%, para cerrar en 6.915,16 puntos



ganó 2,23 puntos, o 0,03%, para cerrar en 6.915,16 puntos Nasdaq Composite ganó 62,51 puntos, o un 0,27%, hasta los 23.498,53



ganó 62,51 puntos, o un 0,27%, hasta los 23.498,53 Promedio Industrial Dow Jones cayó 288,51 puntos, o 0,58%, a 49.095,50

¿En cuánto está el dólar en México este 22 de enero de 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 23 de enero de 2026, en $15.9 pesos la compra y en $17.54 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Precio del petróleo hoy 23 de enero 2026

Los precios del petróleo cerraron el viernes en su nivel más alto en más de una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incrementó la presión contra Irán a través de más sanciones a los buques que transportan su petróleo y anunció que una armada se dirigía hacia la nación de Medio Oriente.

Los futuros del crudo Brent subieron 1,82 dólares, o 2,8%, para cerrar en 65,88 dólares el barril, su nivel más alto desde el 14 de enero.

El crudo West Texas Intermediate ganó 1,71 dólares, o 2,9%, a 61,07 dólares, también un máximo de más de una semana.

Con información de Reuters