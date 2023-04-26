Bolsonaro declara sobre los disturbios del 8 de enero en Brasilia

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, llegó este miércoles a la sede de la Policía Federal para declarar sobre su participación en los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia, donde fueron vandalizados edificios del gobierno.

Bolsonaro llegó a la sede de la policía en un auto polarizado sin dar declaraciones a la prensa para dar su testimonio sobre las acusaciones que pesan en su contra como instigador intelectual de los ataques.

El expresidente de Brasil realizó sus declaraciones bajo juramento, y tardó alrededor de dos horas en salir. Esto es un avance en las investigaciones sobre los disturbios del 8 de enero en Brasilia.

🚨BIZARRO: Segundo Fábio Wajngarten, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estava sob o efeito de medicamentos quando publicou informações falsas sobre eleições no Facebook



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Augusto Aras, procurador general, acusó a Jair Bolsonaro de alentar la comisión de crímenes contra el gobierno de Lula da Silva, sin embargo, Bolsonaro siempre ha negado dichas acusaciones.

En caso de encontrar culpable a Bolsonaro podría quedar inhabilitado para ser elegido en otros cargos gubernamentales en el futuro e incluso podría ir a la cárcel.

Abogados de Bolsonaro aseguran que las publicaciones de Bolsonaron fueron accidentales

Los abogados de Jair Bolsonaro dijeron que el expresidente publicó accidentalmente el mensaje por el que tuvo que testificar hoy 26 de abril.

Dicha publicación es parte de la investigación de la Policía Federal de Brasil sobre si Bolsonaro incitó a los ataques en Brasilia el 8 de enero.

"La publicación en cuestión ocurrió apenas unas horas, unos momentos después de su salida del hospital, muy debilitado y altamente medicado. La mecánica de publicación en la plataforma de Facebook es con solo dos clics en el botón 'compartir'", dijo el exsecretario de prensa presidencial de Bolsonaro.

¿Qué pasó el 8 de enero de 2023 en Brasilia?

Jair Bolsonaro nunca reconoció públicamente su derrota, incluso puso en duda la legalidad del sistema de votación electrónica, lo que generó dudas entre sus partidarios, quienes aseguraron que hubo fraude.

Tras perder la presidencia en las urnas, el exmandatario brasileño salió del país para instalarse en Florida, Estados Unidos, desde donde supuestamente incitó a sus seguidores a realizar los disturbios el 8 de enero.

Seguidores ultraderechistas de Jair Bolsonaro invadieron y causaron destrozos en el Congreso, el palacio presidencial y el Tribunal Supremo del país el 8 de enero de 2023, en protesta por su derrota ante el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del año pasado.

Bolsonaro estuvo tres meses en Estados Unidos tras perder las elecciones, volvió a Brasil en marzo, pero se enfrentará a investigaciones judiciales centradas en sus ataques contra el sistema de votación de Brasil mientras se postulaba para la reelección y su presunto papel en alentar a sus seguidores para llevar a cabo los disturbios en Brasilia el 8 de enero.

