Bolsonaro anuncia su nuevo proyecto: la venta de souvenirs

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, actualmente autoexiliado en Estados Unidos tras perder la reelección para la presidencia de Brasil el año pasado, ha presentado su último proyecto: la venta de souvenirs.

Con su modesta selección de tablas de cortar de madera, vasos de cerveza y tazas de café, el recién lanzado sitio web Bolsonaro Store ofrece a los seguidores del expresidente la oportunidad de invertir en su futuro político y llevarse a casa un souvenir conmemorativo con la marca Bolsonaro.

"Nuestro sueño está más vivo que nunca", reza una estatuilla de madera con la silueta de Bolsonaro, disponible por 109,9 reales (388 pesos aproximadamente), que también se puede pagar a 12 plazos de 11,03 reales.

El souvenir "más encantador" del sitio es un calendario, con fotos icónicas de Bolsonaro de los últimos cuatro años. El calendario de pared, que se vende a 59,90 reales, ya ha sido rebajado de su precio original de 69,90.

¿Cuál es el objetivo de la tienda del expresidente de Brasil?

El movimiento de Bolsonaro hacia el comercio es su último intento de canalizar el éxito de su ídolo, el expresidente estadounidense Donald Trump, en la monetización del apoyo de su base.

La gorra de béisbol "Make America Great Again" de Trump se convirtió en un símbolo de su movimiento nacionalista y en una valiosa fuente de ingresos para el imperio del republicano. La llamada gorra MAGA se vende actualmente a 50 dólares en el sitio web Trump Store.

Al anunciar el nuevo proyecto en Instagram, el hijo del expresidente, Eduardo, dijo que la idea no era solo un negocio, sino también "mantener vivo en la memoria todo lo que se hizo durante la presidencia de Bolsonaro".

Bolsonaro vive en Florida desde antes del final de su mandato, que terminó el 1 de enero. Se ha negado a reconocer la derrota y se enfrenta a un creciente riesgo legal en Brasil por varias investigaciones penales y electorales.