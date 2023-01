Jair Bolsonaro llega a Florida y no estará en toma de protesta de Lula

El aún presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó a Florida, Estados Unidos, dos días antes de que su sucesor, Luiz Inacio Lula da Silva tome protesta, lo que indica que no estará presente.

Un avión oficial de Brasil aterrizó en Orlando, Florida, aunque el destino de Jair Bolsonaro no ha sido confirmado oficialmente.

La salida de Bolsonaro de Brasil se produjo después de que repetidamente dijera que no entregaría la banda presidencial a Lula da Silva en la toma de posesión del domingo rompiendo con la tradición democrática de Brasil.

Además, Jair Bolsonaro puede enfrentar riesgos legales si permanece en Brasil ya que su inmunidad presidencial expirará cuando Lula da Silva asuma el cargo el próximo 1 de enero de 2023.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios. La embajada estadounidense en Brasilia remitió preguntas sobre el viaje de Bolsonaro a la oficina del presidente brasileño.



Bolsonaro manda mensaje a sus seguidores

Antes de salir de Brasil, Jair Bolsonaro envió un mensaje a sus seguidores entre lágrimas, que compartió a través de redes sociales.

En su emotivo discurso final repasó los aspectos más destacados de su tiempo en el cargo, buscó defender su legado y trató de inspirar a sus seguidores a continuar la lucha contra Lula da Silva.

Jair Bolsonaro se ha negado a aceptar la victoria de Lula da Silva asegurando las elecciones de octubre fueron robadas, aunque no tiene pruebas para sustentar sus acusaciones.

Sin embargo, sus palabras han contribuido a un ambiente tenso en la capital Brasilia, con disturbios y un atentado frustrado la semana pasada.

“Cuántas veces me he preguntado dónde me equivoqué, qué podría haber hecho mejor. Estoy convencido de que di lo mejor de mí mismo”, agregó.