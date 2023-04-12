VIDEO: Ladrones roban miles de dólares en bolsos de lujo de una casa de subastas en Manhattan

Ladrones se robaron miles de dólares en una serie de bolsos de lujo con un valor estimado de 242 mil dólares, poco más de cuatro millones y medio de pesos. En un video relevado por las autoridades se muestra el momento del robo efectuado en una casa de subastas de Manhattan en Nueva York. Los sujetos se robaron bolsos de lujo cuyo valor por pieza se estima de entre los seis mil y 50 mil dólares

La policía de Nueva York publicó un video en el que se muestra al grupo de ladrones mientras rompe las ventanas de la casa de subastas de Heritage Auctions ubicada en la Park Avenue de Manhattan. El robo de los miles de dólares en bolsos de lujo ocurrió desde el pasado siete de marzo alrededor de las cuatro de la mañana, hora local.

Los ladrones se fueron con unos 242 mil dólares, poco más de cuatro millones y medio de pesos en bolsos de lujo de la marca Hermes.

WANTED BURGLARY On 3/7/23 @ 3:50 AM, two unk individuals forcibly entered Heritage Auctions, located at 445 Park Ave with hammers. The individuals removed eight Hermes handbags @NYPDMTN Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website pic.twitter.com/s75zTOPD41 — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) April 12, 2023

Ladrones roban más de cuatro millones y medio de pesos en bolsos de lujo de una casa de subastas de Nueva York

La policía de la "Gran Manzana" señaló que los ladrones huyeron, con unos ocho bolsos de lujo, a bordo de un vehículo sedán de color blanco con rumbo hacia el este en la calle East 56th. Autoridades piden ayuda para que cualquier persona que tenga información acerca de los sospechosos del robo de los bolsos de lujo, la reporte a la policía.

Cualquier persona que tenga información acerca de este robo, podría llamar a la línea directa de "Crime Stoppers del Departamento de la Policía de Nueva York", cuyo número es: 1-800-577-TIPS (8477) o, para una línea en español, se puede llamar al: 1-888-57-PISTA (74782).

Heritage Auctions, casa de subastas en Manhattan, se negó a confirmar las marcas o los modelos de los artículos robados. La casa de subastas señaló que el robo tuvo lugar entre las tres y las cuatro de la madrugada, cuando los ladrones rompieron las ventanas de la tienda.

#Hermès Diamond Himalayan Kelly, One of the Rarest #Handbags Ever Created, Lands at Heritage Auctions!



The ‘masterwork of meticulous craftsmanship’ leads May 4 #Luxury Accessories event.https://t.co/fAFVvwx9Kd pic.twitter.com/5cHQs3EGAZ — Heritage Auctions (@HeritageAuction) April 10, 2023

En 2023, aumenta en un 14 por ciento los robos a casas de subastas en Nueva York

Un subastador de Nueva York se dijo estas consternado por el gran robo y afirmó que le recordaba a los robos del tiempo de la pandemia que ocurrieron en negocios de las avenidas Quinta y Madison.

Sergei Ilyashenko, quien es copropietario de Helios Auctions ubicada en la 2nd Avenue, señaló que: "Cuando miras la ubicación de la oficina de Heritage, es una ubicación privilegiada, Park Avenue, ¿Quién se atrevería? Es bastante audaz".

Este robo de bolsos de lujo se produjo luego de que otro trío de ladrones se robaran un bolso con un valor de diez mil 200 dólares, cerca de 200 mil pesos, de una tienda temporal de Louis Vouiton instalada en Meatpacking District.