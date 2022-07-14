Nuevo bombardeo de Rusia contra edificios de Ucrania

Un nuevo bombardeo con misiles de Rusia, ahora contra edificios de la ciudad de Vinnitsa, al suroeste de Kiev, Ucrania, ha dejado al menos 20 muertos y decenas de heridos.

Entre los fallecidos hay un bebe de escasos meses cuya fotografía de su cadáver difunden las redes sociales junto a su carrito ensangrentado, además de otros dos niños que también han muerto. Así lo acaba de informar el vicesecretario de la Presidencia de Ucrania, Kirilo Timoshenko.

Según fuentes policiales de Vinnitsa, hacia las 10:45 de la mañana, tres cohetes alcanzaron el centro de la ciudad e impactaron contra un edificio de oficinas, contra la llamada Casa de Oficiales del Ejército ucraniano en la localidad, y afectó a un establecimiento dedicado a la prestación de servicios como lavandería, reparación de calzado, cerrajería, en donde había también un pequeño mercadillo, al parecer, con un puesto de venta de uniforme militares.

Daños en otras estructuras. Día 141 de los ataques de Rusia.

En el día 141 de los ataques de Rusia contra Ucrania, las autoridades locales informaron que el bombardeo dañó también edificios de viviendas cercanos, un hospital, además de causar un intenso incendio.

En la plaza principal varios vehículos quedaron destruidos por el fuego y el monumento a la Fuerza Aérea de Ucrania también ha quedado seriamente deteriorado.

Volodímir Zelenski publica afectaciones por bombardeo.

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, ha publicado un video de la matanza en su cuenta de Telegram, calificando el suceso de "ataque terrorista". Externó que "todos los días, Rusia ataca a la población civil, mata a niños ucranianos, dirige misiles contra objetivos civiles en donde no hay nada militar. ¿Qué es esto sino un acto terrorista abierto?".

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (GSChS) corrobora que son veinte, por ahora, los fallecidos por el bombardeo de edificios.

Vinnytsia es la capital de la región del mismo nombre y cuenta con una población de más de 300 mil habitantes.

Mucho más mortífero fue el ataque del domingo pasado contra la localidad de Chasiv Yar, en Donbass, cerca de Bajmut, en donde, según el último balance, perdieron la vida 45 civiles en un edificio residencial que quedó casi completamente derruido.

