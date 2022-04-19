Boris Johnson se disculpa por incumplir el confinamiento de Covid-19

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, pidió una disculpa ante el Parlamento británico por incumplir con el confinamiento de la pandemia de Covid-19 y asistir a fiestas realizadas en Downing Street y en la Oficina del Gabinete durante 2020 y 2021.

Al hablar frente al Parlamento, Boris Johnson afirmó que no sabía que infringía las reglas al asistir a una reunión de cumpleños durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

"Tan pronto como recibí la notificación, reconocí el dolor y el enfado, y dije que la gente tenía derecho a esperar algo mejor de su primer ministro", indicó Boris Johnson quien ya fue multado por la policía.

Añadió que no engañó al Parlamento cuando aseguró que los legisladores que asistieron a las fiestas, conocidas como el “partygate”, cumplieron en todo momento con las medidas sanitarias de Covid-19.

|Reuters

Según el código ministerial, engañar a sabiendas al Parlamento es un delito que debería conllevar la dimisión, por lo que la oposición exige que Boris Johnson deje el cargo como Primer Ministro al haber mentido.

El líder laborista Keir Starmer instó a los legisladores a destituir al primer ministro para "devolver la decencia, la honestidad y la integridad a nuestra política y detener la denigración de todo lo que representa este país".

Sin embargo, es poco probable que la moción se apruebe, ya que Boris Johnson conserva el apoyo de la mayoría de los legisladores de su Partido Conservador y aún puede contar con la mayoría en el Parlamento. No obstante, el debate llamará la atención sobre su conducta.

Boris Johnson es multado por violar el confinamiento del Covid-19

La semana pasada, Boris Johnson; su esposa, Carrie, y el primer ministro de Finanzas Rishi Sunak, fueron multados por infringir las normas de confinamiento impuesta por la pandemia de Covid-19.

La policía de Reino Unido informó que mandó más de 50 multas contra las personas que participaron en el llamado “partygate”.