Exasesor de Boris Johnson dice que el Primer Ministro sabía de fiesta

Un exasesor del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo el lunes que estaba dispuesto a contar "bajo juramento" que el Primer Ministro sabía que se celebraba una fiesta en su residencia durante un confinamiento por el Covid-19, acusándolo de mentir al Parlamento.

Los medios de comunicación británicos han informado de que hubo al menos 11 reuniones en el número 10 de Downing Street (residencia y despacho oficial del primer ministro) o en otras oficinas del Gobierno entre mayo de 2020 y abril de 2021, cuando las normas del Covid-19 limitaban el número de personas que podían juntarse.

El Gobierno está llevando a cabo una investigación interna para esclarecer los hechos.

La semana pasada, Johnson se disculpó ante el Parlamento por haber asistido a una reunión en la que cada cuál llevó "su propia bebida" en el jardín de Downing Street el 20 de mayo de 2020, pero dijo que entonces había pensado que se trataba de un evento de trabajo.

[REINO UNIDO] Manifestantes disfrazados de Boris Johnson protestaron por sus fiestas durante el confinamiento estricto. 📸 pic.twitter.com/0pF56wY4zw — ElCanciller.com (@elcancillercom) January 15, 2022

Dominic Cummings, uno de los arquitectos de la salida de Reino Unido de la Unión Europea y antiguo asesor principal de Johnson, quien dejó el Gobierno en noviembre de 2020, dijo en Twitter que el Primer Ministro había aceptado que la fiesta de las bebidas siguiera adelante.

"No solo yo, sino otros testigos presenciales que hablaron de esto en ese momento, dirían bajo juramento que esto es lo que sucedió", dijo en su página.

La semana pasada, ITV News publicó una invitación por correo electrónico del secretario privado principal de Johnson, Martin Reynolds, a un evento del 20 de mayo de 2020, en la que se pedía a los asistentes que "trajeran su propia bebida".

Cummings dijo que, después de que al menos dos personas le pidieron a Reynolds que cancelara la invitación, éste comprobó con Johnson si debía proseguir.

"El primer ministro estuvo de acuerdo en que se hiciera", dijo Cummings en su blog. El portavoz de Johnson negó el lunes que el Primer Ministro hubiera sido informado del evento del 20 de mayo.

"Es falso decir que el Primer Ministro fue informado o avisado con antelación", dijo el portavoz.