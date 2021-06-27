Por violar reglas anticovid, renuncia ministro de Salud de Gran Bretaña

Matt Hancock, ministro de salud de Gran Bretaña y responsable de la estrategia contra la pandemia de Covid-19 en aquel país, presentó su renuncia por haber infringido las reglas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.

Sajid Javid, de 51, será el reemplazo de Hancock. Previamente ya había trabajado en el gobierno de Boris Johnson, como ministro de finanzas, pero dimitió a principios de 2020 por diferencias sobre el manejo financiero del Reino Unido.

El ahora ex ministro de salud de Gran Bretaña presentó su renuncia a través de una carta que envió a Boris Johnson, primer ministro británico, en la que se dijo agradecido por esta oportunidad y añadió que renunciaba por una cuestión de ética.

"Entiendo el enorme sacrificio que todos hemos hecho en este país, el enorme sacrificio que ustedes han hecho. Aquellos que hicimos esas reglas tenemos que ser los primeros en respetarlas y es por eso que tengo que renunciar", afirmó el ex funcionario.

Matt Hancok, también encargado de la estrategia de vacunación en Gran Bretaña, afirmó que tratará de seguir contribuyendo en la lucha por terminar por la pandemia, aportando sus conocimientos aunque ahora desde otra trinchera.

I have resigned as Health Secretary pic.twitter.com/eyWi1AA19i — Matt Hancock (@MattHancock) June 26, 2021

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Un beso provocó renuncia del ministro de salud

La renuncia de Matt Hancock a su cargo como ministro de salud fue provocada por una publicación del diario sensacionalista The Sun, en donde mostró una imagen del ex funcionario, casado y con tres hijos, besando a Gina Coladangelo, amiga de la universidad y también casada.

"Lo último que quería es que mi vida privada distrajera la atención del enfoque único que nos está llevando a salid de esta crisis", añadió Hancock.

De acuerdo con The Sun, la imagen fue tomada el pasado 6 de mayo, cuando el país estaba sometido a reglas de distanciamiento social para evitar más contagios, con una imposición de multas para aquellos quienes no respeten la reglamentación.

En una primera instancia, el entonces ministro de salud ofreció sus disculpas públicas, hecho que fue respaldado por Boris Johnson.

La presión de The Sun no terminó ahí, y en su portal web publicó más fotos y reclamos de la ciudadanía, exigiendo la dimisión del funcionario, además de que tanto políticos de oposición y del propio bando conservador lo acusaron de hipocresía.

Keir Starmer, líder del Partido Laborista, de oposición, aplaudió la renuncia de Hancock, aunque añadió que Boris Johnson debía despedirlo.

Por su parte, Coladangelo y su llegada al ministerio de salud desató polémica, pues señalaban que había conflictos de interés, pues además trabajaba como responsable de prensa de las tiendas fundadas por su esposo.

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