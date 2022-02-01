Boris Johnson dice que invasión a Ucrania sería un desastre político
El ministro británico, Boris Johnson, advierte que un ataque de Rusia a Ucrania sería un desastre político y humanitario.
Boris Johnson, ministro de Reino Unido, advirtió este martes que una invasión por parte de Rusia a Ucrania sería “un desastre político, humanitario y militar para el mundo”, durante su reunión con el presidente Volodímir Zelenski.
"No hace falta decir que una nueva invasión rusa de Ucrania sería un desastre político, un desastre humanitario. En mi opinión, también sería para Rusia, para el mundo, un desastre militar también".
El ministro británico explicó que es vital que Rusia dé un paso atrás y elija el camino de la diplomacia, pues en caso contrario, Reino Unido apoyará a Ucrania de manera militar y con severas sanciones económicas contra el país de Putin.
“Es vital que Rusia dé un paso atrás y elija el camino de la diplomacia, y creo que todavía es posible. Estamos ansiosos por entablar un diálogo. Pero tenemos las sanciones listas, estamos brindando apoyo militar, y también intensificaremos nuestra cooperación económica porque somos un aliado firme y duradero de Ucrania y partidario de la soberanía e integridad territorial de Ucrania".
Reino Unido impondrá sanciones a Rusia si ataca Ucrania
Boris Johnson indicó que habrá sanciones británicas que se impondrán a los intereses comerciales rusos, en el momento en que Vladimir Putin decida atacar a Ucrania.
"Es vital que en Moscú entiendan que habrá automaticidad en la forma en que aplicamos estas sanciones, de modo que en el momento en que haya una nueva incursión en el territorio soberano de Ucrania, esas sanciones se aplicarán", dijo Johnson durante una conferencia de prensa en Kiev.
El ministro de Reino Unido agregó que Vladimir Putin, “apunta con una pistola a la cabeza de Ucrania en un intento por intimidar a occidente para que redibuje el mapa de seguridad de Europa posterior a la Guerra Fría”.
Bortis Johnson dijo que Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña advirtieron repetidamente a Putin que no ataque a Ucrania no atacar a Ucrania después de que Rusia desplegara a más de 100 mil soldados en su frontera.