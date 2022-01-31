Conflicto de Ucrania debe resolverse con diplomacia: México ante ONU

Desde Nueva York, el embajador de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Juan Ramón de la Fuente, abogó por una solución diplomática a la tensión entre Rusia y Ucrania. El conflico debe resolverse con diplomacia".



Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU:

No está en nuestro interés contribuir a polarizar aún más la narrativa... para México constituyen principios básicos para abordar el asunto en cumplimiento con la carta de las Naciones Unidas: la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en la relaciones internacionales, el principio de no intervención y la solución pacífica de las controversias.

México considera oportuna y pertinente la celebración de una reunión en apego a los principios de política exterior toda vez que el Consejo de Seguridad debe ser informado sobre la situación que prevalece en Ucrania.



Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU:

México sostiene junto con lo que ha dicho el Secretario General y otros aquí en esta sala, que no existe una solución militar en este asunto, por el contrario deben privar la diplomacia preventiva y el diálogo como vías de distensión y como hemos escuchado existen de hecho, para ello diversos canales; las conversaciones en Ginebra, el grupo trilateral de contacto y el formato de Normandía.

“No existe una solución militar para Ucrania 🇺🇦”, sostiene 🇲🇽 en el Consejo de Seguridad de la ONU 🇺🇳.



📺: Consulta👇la intervención del Emb. Juan Ramón de la Fuente https://t.co/cDI4uZEQ0S#MexicoUNSC pic.twitter.com/S6cjk1obKg — Misión de México ONU (@MexOnu) January 31, 2022

La diplomacia debe prevalecer en conflicto entre Rusia y Ucrania

Respecto la tensión se ha generado en los últimos días entre Rusia y Ucrania, el embajador de la Fuente señaló que debe privar la diplomacia y el diálogo como vías de distensión, además de que los estados tienen el deber de resolver sus controversias por medios pacíficos como lo establece el derecho internacional.



Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU:

"Es importante tratar de evitar cualquier tipo de acción que pueda considerarse hostil por cualquiera de las partes y por pequeña que parezca. Pero resulta alentador sin duda lo que acabamos de escuchar por parte del representante de la Federación de Rusia, ha sido muy claro al reiterar aquí que no hay ninguna invasión prevista en Ucrania".

Armamento y vehículos de #Russia 🇷🇺 siendo desplegado en la frontera de #Ukraine 🇺🇦. pic.twitter.com/xpfotmkqnZ — Filosofía Política (@FilosofiaPolti) January 28, 2022

"No existe una solución militar para Ucrania": México ante ONU

El embajador Juan Ramón de la Fuente agregó que los estados tienen el deber de resolver sus controversias por medios pacíficos como lo establece el Derecho Internacional e insistió en que el conflicto de Ucrania debe resolverse con diplomacia.

Vías diplomáticas entre Rusia y Ucrania, "no se han agotado"

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU:

México ha defendido defiende y continuará defendiendo la diplomacia por encima de la fuerza y las vías diplomáticas para el caso que nos ocupa, siguen abiertas no se han agotado.

#Entérate Durante la sesión extraordinaria del #ConsejodeSeguridad de la #ONU, Juan Ramón de la Fuente, dijo que no está en el ánimo de nuestro país polarizar más la narrativa que se vive por el conflicto entre #Rusia y #Ucrania.@Mexonuhttps://t.co/ql2ugtTpM3 — GTN (@GTNinforma) January 31, 2022

Agregó que corresponde al Consejo de Seguridad de la ONU, determinar "la existencia de una agresión activa", acorde a la resolución 33-14 de la Asamblea General.

Finalizó con que es responsabilidad del Consejo de Seguridad de la ONU, cumplir con sus tareas preventivas para estar a la altura que las circunstancias y que al celebrar su sesión el Consejo de Seguridad está cumpliendo con su mandato sin excesos ni omisiones.