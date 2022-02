Putin acusa a occidente de ignorar las preocupaciones de Rusia

Vladimir Putin, presidente de Rusia, acusó a occidente de ignorar las preocupaciones de seguridad de su país y “crear un escenario para atraerlo a la guerra”, las declaraciones fueron hechas durante una conferencia de prensa con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, realizada este martes.

“Quiero mencionar que estamos estudiando de cerca las respuestas escritas de Estados Unidos y la OTAN, que recibimos el 26 de enero. Pero ya podemos ver, y leer el informé al primer ministro al respecto, que se ignoraron las preocupaciones fundamentales de Rusia”.

El presidente Vladimir Putin indicó que en la respuesta de occidente no vio un reconocimiento de sus tres principales demandas. La primera, impedir la expansión de la OTAN y que Ucrania no forme parte de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte.

La segunda, que la OTAN, Ucrania y Estados Unidos cancelen el despliegue de armas cerca de las fronteras rusas. Finalmente, Rusia solicitó devolver las instalaciones militares del bloque (OTNA) a sus posiciones en 1997, cuando se aprobó una Ley fundacional de la OTAN y Rusia.

Reuters

“No es solo el tema de permitir que alguien elija libremente una forma de garantizar su seguridad. Esta es solo una parte de la conocida fórmula de indivisibilidad de la seguridad. La otra parte esencial dice que no está permitido garantizar la seguridad de uno a expensas de otros países”, aseveró Putin.

“Ya está claro ahora, que se ignoraron las preocupaciones fundamentales de Rusia”, dijo el presidente ruso a Viktor Orban, uno de los varios líderes de la OTAN que intentan interceder ante él a medida que la crisis se intensifica.

Aumenta la tensión entre Rusia y Occidente

Rusia desplegó a más de 100 mil soldados en su frontera con Ucrania, lo que provocó temor entre los países de occidente por una posible invasión al país ex sovietico. Sin embargo, Vladimir Putin niega que en sus planes esté emprender una acción militar.

En respuesta al despliegue de las tropas rusas, los países occidentales aseguraron que cualquier invasión traería sanciones a Moscú.

Mientras tanto, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, exigió al ministro ruso, Sergeu Lavrov, retirar al Ejército de Rusia si sinceramente no planeaba invadir; no obstante, Vladimir Putin no ha retirado a sus tropas.