El bosque de la eterna Navidad en la CDMX: Don Benito, el guardián que cultiva pinos en el Ajusco

Desde hace más de 35 años, Don Benito es el encargado de esta reserva de árboles de Navidad, ubicada en lo alto de la Ajusco, en la Ciudad de México (CDMX). Durante todo el año, él es el “guardián” de estos pinos navideños.

La Ciudad de México cuenta con más de 130 hectáreas destinadas a plantaciones forestales comerciales de árboles de Navidad, principalmente en la zona alta de San Miguel Ajusco, en Tlalpan, Magdalena Contreras y Milpa Alta.

“Aquí se trabaja todo el año, en los árboles de Navidad, no hay temporada que no se trabaje, tiene que ser el procesos de conformación, de plantación”, explicó Benito García, productos de árboles de Navidad en CDMX.