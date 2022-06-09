En Boston subastarán cucarachas que comieron polvo lunar

En Boston, Estados Unidos se realiza un peculiar subasta, en la que se pondrán a la venta “rarezas notables”, describió la casa de subastas, entre las que se encuentran artículos de reyes, presidentes y la Luna, siendo unas cucarachas alimentadas con polvo lunar, el artículo más extraño.

La casa de subastas RR Auction indicó que el artículo que más le emociona por poner a la venta es un experimento científico del Apolo 11 en el que alimentaron cucarachas con polvo lunar.

“Este es el material lunar que fue digerido por las cucarachas durante las pruebas destructivas. Este polvo lunar fue comido por las cucarachas. Y estos son los restos de eso”, agregó.

El costo inicial para subastar el polvo lunar y las cucarachas está fijado en 400 mil dólares, esperando que la gente interesada vaya aumentando la cifra durante la puja que comenzará el próximo 23 de junio.

#Moon dust, extracted from the stomachs of cockroaches, could sell for as much as $400,000 at #auction. https://t.co/LbqRbymC2x — RR Auction (@RRAuction) June 1, 2022

“Este es el experimento lunar del Apolo 11 donde alimentaron con material lunar del Apolo 11 a estas cucarachas. ¿Los ves? Querían averiguar qué le hacía el polvo lunar a los seres vivos. Y estos son los restos de la misma. Entonces, ese es el polvo lunar, aunque comido por las cucarachas, eso es de la luna”.

Además de cucarachas, qué otros objetos subastarán en Boston

Otros aspectos destacados en la subasta de Boston que consta de 50 artículos, incluyen una máquina Enigma alemana de 1943 que se estima alcance un costo de 275 mil dólares. También se pondrá a la venta un billete de dólar firmado por Elon Musk que figura arrancará en cinco mil dólares.

Se espera que los artículos autografiados por Babe Ruth, el rey Enrique VIII y Toro Sentado alcancen los mejores precios en Boston.

“Si no estaba firmado, todavía sería muy valioso”, dijo Livingston sobre la foto del famoso líder con su familia.

“Pero ha aplicado su firma en la parte inferior Toro Sentado, y simplemente no obtienes fotos de él autografiadas”.