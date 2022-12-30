Brasil declara 3 días de luto nacional por las muerte de Pelé

El gobierno de Brasil, encabezado por Jair Bolsonaro, declaró tres días de luto nacional por la muerte de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, quien falleció a los 82 años tras una larga batalla contra el cáncer de colon.

“Se declara luto oficial en todo el país, por un período de tres días, contados a partir de la fecha de publicación de este Decreto, en señal de duelo por la muerte de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, exfutbolista”, informó la presidencia del país a través de un comunicado.

Los tres días de luto coinciden con el tiempo que le queda al frente a Jair Bolsonaro, ya que el próximo 1 de enero se realizará el cambio de gobierno, en el que Lula da Silva tomará protesta como el nuevo mandatario del país.

En tanto, la ciudad de Santos, decretó siete días de luto, ya que la mayor parte de la carrera profesional de Pelé la desarrolló en el equipo FC Santos de Brasil.

Pelé se unió al Santos con tan solo 15 años y convirtió al club en una de las marcas más famosas del mundo en la década de 1960.

- Com pesar o passamento de um homem, que pelo futebol, levou o nome do Brasil para o mundo. Transformou o futebol em arte e alegria.



- Que Deus conforte sua família e que o acolha na sua infinita misericórdia. pic.twitter.com/AVlw5IDUHX — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) December 29, 2022

¿Cuándo será el velorio de Pelé?

De acuerdo con medios locales, el cuerpo de Pelé sea trasladado la madrugada del lunes desde el hospital Albert Einstein en Sao Paulo, hasta la cancha del estadio del club Santos de Brasil.

Se espera que el velorio comience a las 10:00 horas del lunes (tiempo local) y se prolongue hasta las 10:00 horas del martes, cuando se realizará una procesión por las calles de Santos, que pasará por Canal 6, la región de la ciudad donde vive la madre de Pelé, Celeste.

El entierro será en el Memorial Necrópolis Ecuménico, en una ceremonia reservada a los familiares.

A Pelé le sobreviven siete hijos, a uno de ellos tardó años en reconocerlo como suyo y murió de cáncer en 2006.

