Pelé murió la mañana del 29 de diciembre rodeado de sus amigos y familiares cuando se encontraba hospitalizado en Brasil a causa de complicaciones por el cáncer de colón que le fue diagnosticado hace un año. Tras su fallecimiento, el estadio de Santos, lugar que vio ascender a la leyenda del deporte, anunció que realizaría un homenaje en su nombre.

Fue a través de la cuenta de la hija de Pelé, Kely Nascimento, que se anunció de manera oficial la muerte del astro brasileño a los 82 años de edad ; “Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz”.

La leyenda del futbol murió a causa de un cáncer de colón que le fue diagnosticado desde 2021, sin embargo, la enfermedad comenzó a deteriorar poco a poco su salud, causándole “disfunciones” en los riñones y corazón.

¿Cuándo y cómo será el funeral de Pelé?

El funeral de Pelé será el próximo 2 de enero de 2023, en el estadio del Santos FC, sitio que vio crecer a la leyenda del futbol y donde el astro brasileño jugó casi toda su carrera.

¿Por qué? De acuerdo con diversos medios locales, el funeral de la leyenda del futbol se encuentra programado para el próximo lunes, debido a temas políticos relacionados con la investidura de Lula da Silva como nuevo presidente del país, que está programada para el domingo 1 de enero de 2023 en Brasilia, por lo que Pelé aguardará su momento.



El estadio de Santos detalló que el ataúd de Pelé se colocará en el centro de la cancha y el lugar se abrirá al público a las 10:00 horas locales del 2 de enero de 2023, extendiendo el homenaje hasta el martes 3 de enero a las 22:00 horas.

Finalmente, el miércoles 4 de enero que se realizará un desfile por las calles de Santos y el cuerpo de la leyenda será sepultado en el Memorial Necrópolis Ecuménica, en un evento reservado a los familiares.