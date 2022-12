El mundo del futbol llora la muerte de un ídolo p ara varias generaciones, pues este jueves 29 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, quien además de maravillar con el balón en sus pies, su fama también lo puso en la mira del espectáculo y la farándula, donde tuvo su capítulo más mediático gracias a una relación: Pelé y Xuxa.

María das Graças Meneghel, modelo conocida mundialmente como Xuxa, inició la relación con el astro brasileño recién retirado, concretamente en 1980, y de inmediato se volvió en una noticia de impacto para todo Brasil, pues no solo se trataba del primer amorío del tres veces campeón del mundo tras finalizar su primer matrimonio, sino que entre Pelé y Xuxa había una diferencia de edad de 24 años.

Xuxa tenía 17 años y empezaba a despuntar en el modelaje, razón por la que conoció a la estrella del Santos de Brasil, pues durante una sesión fotográfica para la revista Manchete, el ex futbolista fue la portada junto a cuatro modelos. A su derecha se encontraba Xuxa, a quien invitó a salir sin saber su edad.

Revista Manchete Pelé y Xuxa: La polémica relación que marcó la farándula de Brasil

De acuerdo con la biografía de María das Graças, Pelé llamó en la noche al padre de la modelo para pedirle permiso y las tres partes accedieron. Fue entonces cuando comenzó la “historia de amor” entre las dos estrellas que duraría seis años, pero que en ese tiempo serviría para entretener a toda una nación, la cual estaba en shock por el nuevo romance de Pelé y Xuxa.

Entre entrevistas locales, declaraciones y una cobertura mediática sin precedentes para ámbos, lo que parecía una “luna de miel” estuvo marcada por traiciones y desencuentros entre ambos; pues por un lado y después de la relación, Xuxa dio una versión muy distinta a la que presumía Edson Arantes, en la que la infidelidad terminó por arruinar el “primer amor de su vida”.

Pelé y Xuxa protagonizaron la relación más mediática de Brasil en los 80

En la misma biografía de la estrella del modelaje, quien después salió con el afamado piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, explicó que con Pelé había tenido su primera relación sexual y la convivencia con su familia; mientras que el ex futbolista de 40 años se daba algunas “licencias” impropias de una relción exclusiva, que involucraban engaños con “otras mujeres que querían a Pelé", describió Xuxa.

La contradicción llegó por parte de “O’Rei”, quien durante una entrevista con el semanario colombiano Nuevo Estadio, describió de manera fría su relación con Xuxa, pues aunque explicó que era un amor serio, explicó las condiciones con las que empezaron a salir y el motivo de la separación.

“Cuando la conocí, ella tenía 15 años, era virgen y tenía un noviecito con el que estaba peleada. Su padre me dio permiso y salimos juntos. A mí no me gustaban las vírgenes así que le dije que resolviera el problema con su noviecito. Después salimos con frecuencia. En ese momento, ella estaba empezando con sus actividades en la TV y quería tener hijos, pero yo tenía tres y venía de separarme de mi esposa, por lo que no coincidimos. Así, la relación se fue enfriando, aunque quedamos muy buenos amigos”, señaló el astro.

De esta forma se fraguó una relación mediática, marcada desde el inicio por la diferencia de edad y llena de cámaras y entrevistas. El primer gran escándalo de Pelé fuera de las canchas, y el primero de Xuxa, quien posteriormente hizo su vida junto a otras personalidades del medio.