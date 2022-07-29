El Ministerio de Salud de Brasil reporta este viernes la primera muerte relacionada con la viruela del mono. Horas más tarde, España también reportó un deceso.

De acuerdo con las autoridades sanitarias de Brasil, la víctima fue un hombre de 41 años que padecía cáncer y tenía el sistema inmunológico debilitado y se encontraba hospitalizado en Mina Gerais.

"Las comorbilidades agravaron su condición", dijo el ministerio, y agregó que el paciente fue hospitalizado en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste del país, y murió de un shock séptico luego de ser llevado a la unidad de cuidados intensivos.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó un día antes que se tenían registradas cinco muertes, todas en África, y 18 mil contagios en 78 países.

Según datos proporcionados por el gobierno de Brasil, hasta el 27 de julio se reportaron 978 casos positivos de viruela del mono, principalmente en Sao Paulo y Río de Janeiro.

El Ministerio de Salud agregó que la viruela del mono es prioridad, por lo que le dan un seguimiento constante y un análisis diario a la situación epidemiológica para orientar las acciones de respuesta en Brasil y siguen las recomendaciones de la OMS.

|Reuters

España reporta primera muerte por viruela del mono

Las autoridades de España también reportan la primera muerte a causa de la viruela del mono. Hasta el momento, el país confirma 4 mil 298 casos, de los cuales 135 pacientes presentaron complicaciones, pero solo uno ha muerto.

Las autoridades sanitarias de España detallaron que las edades de los infectados con la viruela del mono van de los 10 meses hasta los 88 años, aunque la mayoría oscilan entre los 31 y 34. Entre los enfermos se encuentran 64 mujeres, el resto son hombres.

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los primeros síntomas tras el contagio de la viruela del mono son fiebre repentina, fuerte e intensa, así como dolor de cabeza, náuseas, cansancio y la aparición de ganglios en la zona del cuello, región axilar y perigenital.

La manifestación en la piel se denomina papulovesicular uniforme, que son llagas o lesiones en todo el cuerpo.

¿Cómo se contagia la viruela del mono?

El Ministerio de Salud de Brasil alertó que el principal modo de contagio de la viruela del mono es a través del contacto ya sea piel con piel, secreciones u objetos personales entre el infectado y otra persona.

Por lo que recomienda que las personas infectadas se pongan en aislamiento y que todo su material de cama, ropa, sábanas y objetos personales pasen por un proceso de higiene para prevenir la transmisión.

