Britney Spears es libre; jueza pone fin a su tutela legal

Una Jueza de Los Ángeles puso fin a la tutela legal de Britney Spears que controlaba su vida y su dinero desde hace 13 años.

"A partir de hoy, la tutela de la persona y el patrimonio de Britney Spears se da por terminada. Y ésta es la orden del tribunal", sentenció la jueza Brenda Penny.

Lo que significa que la cantante Britney Spears podrá disponer de su fortuna que asciende a 60 millones de dólares y hacerse cargo de su propia vida sin solicitar permiso de ningún tutor legal.

La decisión de la jueza llega un mes después de que suspendieran a Jamie Spears, padre de la cantante, como su tutor, tras varios meses de una batalla legal.

La jueza decidió anular la tutela del padre de Britney Spears, luego de que la cantante hablara en una audiencia sobre las medidas “abusivas” que Jamie ejercía sobre la “Princesa del pop”.

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney



🎥: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L — Britney Spears (@britneyspears) November 12, 2021

En junio pasado, Britney Spears pidió entre lágrimas a la corte que su padre fuera destituido de la función de administrar su patrimonio.

En esa misma audiencia, Britney Spears dijo que quería presentar cargos contra su papá por “abuso de la tutela”. Además, la cantante calificó el acuerdo con su padre desde 2008 como una “maldita crueldad”.

Ante las declaraciones hechas en los últimos meses por Britney Spears, la jueza accedió retirar la tutela legal de su padre, sin embargo, la “Princesa del pop” siguió bajo la supervisión de un funcionario del estado de California hasta este viernes que la jueza le otorgó la libertad.

Fans de Britney Spears celebran el fin de su tutela

Después de hacerse pública la decisión de la jueza, cientos de seguidores de la cantante Britney Spears, de 39 años, llegaron a la sede de la Corte Superior de Los Ángeles para celebrar el final de la tutela.

La misma Britney Spears compartió un video a través de sus redes sociales, para agradecer a sus seguidores por el apoyo durante el proceso legal para destituir a su padre, Jamie Spears, como su tutor.

