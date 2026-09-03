Salmonella intoxica a más de 130 médicos en el Hospital General de México: así ocurrió el brote

¿Les dieron comida contaminada? La Secretaría de Salud (SSA) confirmó este jueves 3 de septiembre que 135 médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” presentaron un brote de gastroenteritis infecciosa causada por la bacteria Salmonella.

Los casos de diarrea y dolor estomacal se presentaron desde el lunes 31 de agosto, donde hasta ahora 41 médicos permanecen hospitalizados, algunos de ellos graves, pero ¿qué causó el brote?

Afecta brote de salmonella a 135 médicos de Hospital General de México

Profesionales de la salud recibiendo suero intravenoso o recostados en sillas fueron algunas de las imágenes que comenzaron a salir en redes sociales tras darse a conocer el brote de salmonelosis en el Hospital General de México.

A través de una tarjeta informativa, se informó que la causa de esta infección se pudo deber al consumo de alimentos que proporcionaba el servicio de comedor del hospital.

Desde el pasado lunes, los médicos comenzaron a presentar dolor abdominal, diarrea, fiebre y vómito, donde los análisis confirmaron la presencia de Salmonella spp. y, en algunos casos, infección por Escherichia coli (E. coli).

Clausuran comedor del Hospital General de México

Tras los análisis, la Secretaría de Salud decidió suspender el servicio subrogado de comedor del Hospital General de México. Sin embargo, los médicos han expresado su preocupación, pues los hechos se dieron a conocer hasta este jueves 3 de septiembre.

De acuerdo con las denuncias, los pacientes fueron atendidos en albergues improvisados, aunque algunos de ellos presentaban daños importantes.

En las imágenes difundidas se observan a doctoras en sillas y una de ellas sentada en un banco recibiendo atención, lo que ha causado indignación para el gremio.

Les dieron comida contaminada a los médicos residentes en el hospital. pic.twitter.com/gBHLFOX2Vi — Dr. Isaac Chávez Díaz (@DrChavezDiaz) September 3, 2026

Riesgos y síntomas de la Salmonella

La salmonelosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género Salmonella y se transmite cuando una persona consume agua o alimentos contaminados con heces animales o humanas.

Entre los alimentos asociados a este tipos de bacterias se encuentra el consumo de huevos crudos o poco cocidos, carne de ave, res y cerdo, o frutas mal lavadas.

Entre los síntomas más comunes de esta bacteria se encuentran:

