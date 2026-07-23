Alerta por salmonela: Retiran del mercado más de 19 millones de huevos

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos informó que, ante el riesgo de contaminación de salmonela, fueron retirados del mercado más de 19 millones de huevos.

La bacteria Salmonella Enteritidis provocó que 1.6 millones de docenas de huevos, que ya estaban a la venta en más de 10 ciudades, fueran desechados.

Sacan del mercado a más de 19 millones de huevos

Las más de 19 millones de piezas se produjeron en dos granjas de Texas, pero distribuidas a través de diversas marcas.

De acuerdo a lo informado por la FDA, el retiro voluntario lo inició la granja Midwest Poultry Services, con un millón 589 mil 577 docenas de huevos blancos y cafés de gallinas libres de jaula, los cuales fueron distribuidos desde el 6 de junio y hasta el 3 de julio, con fechas de consumo del 20 de julio al 17 de agosto.

🚨 ¡Alerta sanitaria! Revisa tu refrigerador

Retiran millones de huevos por posible contaminación. 🥚🦠



Entérate ⬇️https://t.co/AR3DilG6IE pic.twitter.com/03Hb8JVpKv — aztecamichoacan (@aztecamichoacan) July 23, 2026

Estos lotes de huevo llegaron a tiendas Kroger, una importante cadena de supermercados de Texas y Lusiana, así como sucursales de Brookshire Grocery de Arkansas, Mississippi, Nuevo México, Oklahoma, Texas y Luisiana.

Además, comercios minoristas también adquirieron el producto en Texas, Oklahoma y Luisiana, mientras que el restante fue recibido por pequeños establecimientos.

¿Qué es la salmonela y cuales son sus síntomas?

La salmonela es un grupo de bacterias del género Salmonella que se encuentran en alimentos y agua, las cuales provocan infecciones alimentarias conocidas como salmonelosis que afectan a seres humanos y animales.

Según el sitio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salmonelosis generalmente se caracteriza por la aparición de fiebre, dolor abdominal, diarrea, náusea y vómitos.

“Los síntomas de la enfermedad comienzan a manifestarse entre 6 y 72 horas (generalmente 12 a 36 horas) después de la ingesta de Salmonella, y la enfermedad dura entre 2 y 7 días”, agrega la OMS.

El mismo instituto menciona que los síntomas son leves en la mayoría de las personas, por lo que se pueden “recuperar sin tratamiento específico”. Sin embargo, también puede ser una enfermedad grave en niños y adultos mayores e incluso poner en riesgo la vida por la deshidratación que provoca.

