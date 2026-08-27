Cuidado en la cocina: Detectan brote multiestatal por consumo de brotes de alfalfa contaminados con bacterias mortales en EU

Una nueva alerta sanitaria ha encendido las alarmas en Estados Unidos tras confirmarse un brote multiestatal de infecciones alimentarias relacionado con la alfalfa.

Esta situación fue detectada de manera conjunta por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), apunta directamente hacia el consumo de brotes de alfalfa contaminados como el origen.

Hasta el momento, los registros epidemiológicos oficiales contabilizan al menos 55 personas enfermas en Estados Unidos. Sin embargo, los expertos advierten que estas cifras podrían ser solo la punta del iceberg, ya que un porcentaje de los afectados suele superar los síntomas en casa sin acudir a un centro médico ni realizarse pruebas de laboratorio.

El mapa de contagios y el impacto en 15 estados de la Unión Americana

El alcance de las infecciones ya se extiende por 15 estados del país, dibujando un mapa de contagios que incluye a Florida, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, New Hampshire, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Washington y Wisconsin.

Detrás de las cifras de este brote se esconden múltiples patógenos peligrosos para el ser humano. Los análisis de laboratorio confirmaron que la gran mayoría de los pacientes contrajo distintas cepas de E. coli productora de toxina Shiga, mientras que otros casos dieron positivo a Salmonella Agona, e incluso se detectaron pacientes con una coinfección simultánea de ambas bacterias.

A pesar de que el número de hospitalizaciones ya suma cuatro casos que requirieron atención médica especializada debido a la gravedad de los cuadros gastrointestinales, las autoridades sanitarias confirmaron con alivio que hasta ahora no se reportan defunciones vinculadas con este episodio.

Ante este panorama, las agencias de salud federales lanzaron una recomendación urgente a la población para revisar los refrigeradores, desechar cualquier lote sospechoso y extremar las medidas de higiene en el hogar, recordando que los síntomas de estas bacterias pueden escalar rápidamente y poner en riesgo la vida de los consumidores.