¿Cómo diferenciar la diarrea explosiva de una simple infección estomacal?

La mayoría de las personas ha sufrido alguna vez una infección estomacal que desaparece en pocos días. Sin embargo, cuando la diarrea es muy intensa (explosiva), aparece de forma repentina y se prolonga durante semanas, podría tratarse de ciclosporiasis, una enfermedad causada por el parásito Cyclospora cayetanensis.

A diferencia de una gastroenteritis común, la ciclosporiasis suele provocar episodios repetitivos de diarrea acuosa y abundante que pueden mejorar por unos días y luego regresar. Sin tratamiento, los síntomas pueden mantenerse durante varias semanas e incluso meses.

¿Cuáles son los síntomas adicionales de la ciclosporiasis además de la diarrea explosiva?

Aunque la diarrea explosiva es el síntoma más llamativo, no es el único. La infección también puede causar:



Dolor o cólicos abdominales.

Náuseas y vómito.

Pérdida del apetito.

Fatiga o debilidad.

Distensión abdominal.

Gases.

Fiebre baja en algunos casos.

Pérdida de peso por deshidratación o falta de alimentación.

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después de ingerir alimentos o agua contaminados con el parásito.

¿Qué medidas preventivas se pueden tomar para evitar la infección por Cyclospora?

No existe una vacuna para prevenir la ciclosporiasis, por lo que la mejor protección sigue siendo reducir el riesgo de consumir alimentos contaminados.

Las principales recomendaciones son:



Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes de consumirlas.

Beber agua potable o previamente desinfectada.

Mantener una buena higiene de manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño.

Evitar consumir productos frescos de origen desconocido si se viaja a zonas con brotes.

Cocinar correctamente los alimentos cuando sea posible.

Es importante recordar que el cloro utilizado para desinfectar agua o alimentos no siempre elimina este parásito.

¿Qué información se tiene sobre brotes recientes de ciclosporiasis en otros países?

En los últimos años, Estados Unidos y Canadá han registrado diversos brotes de ciclosporiasis, la mayoría relacionados con el consumo de ensaladas, cilantro, albahaca, frutas frescas y otros vegetales contaminados.

Las autoridades sanitarias de ambos países realizan investigaciones cada temporada para identificar el origen de los alimentos involucrados y retirar los productos del mercado cuando es necesario. Debido a que muchos alimentos son importados, los brotes pueden afectar a varias regiones al mismo tiempo.

Si la diarrea dura más de dos o tres días, es muy abundante, provoca signos de deshidratación o se acompaña de pérdida importante de peso, es recomendable buscar atención médica.

La ciclosporiasis requiere un tratamiento específico con antibióticos, por lo que no suele desaparecer únicamente con medicamentos para controlar la diarrea o con remedios caseros.