Un aparatoso accidente vial entre una unidad de transporte público y una camioneta de 3.5 toneladas provocó momentos de tensión en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, luego de que dos pasajeros quedaran prensados tras el fuerte impacto.

El percance ocurrió en el cruce de avenida Santa Úrsula y Santo Tomás, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, donde ambas unidades chocaron por causas que no fueron precisadas en el reporte de las autoridades.

De acuerdo con la información disponible, la camioneta de carga se dirigía a trabajar en un tianguis cuando fue impactada por la unidad de transporte público.

Rescatan a dos pasajeros que quedaron prensados tras el choque

Tras el reporte del accidente, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al lugar para atender la emergencia.

Durante las maniobras de rescate, los equipos de emergencia lograron liberar a dos pasajeros de entre 20 y 25 años, un hombre y una mujer que habían quedado prensados a consecuencia del impacto.

Ambas personas fueron rescatadas sin presentar lesiones que comprometieran sus signos vitales, de acuerdo con el reporte difundido sobre el incidente.

La intervención de los cuerpos de emergencia fue necesaria para retirar a los pasajeros de la zona en la que quedaron atrapados y brindarles la atención correspondiente.

Otros dos ocupantes resultaron afectados

Además de las dos personas que quedaron prensadas, otros dos ocupantes estuvieron involucrados en el accidente y resultaron lesionados.

Los equipos de emergencia realizaron las labores de atención a las personas afectadas, mientras se desarrollaban los trabajos para controlar la situación en el punto del impacto.

Hasta el momento, la información proporcionada no detalla las causas que originaron el accidente ni señala si alguno de los conductores fue presentado ante las autoridades.