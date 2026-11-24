Una estación del Metrobús terminó con severos daños materiales luego de que el conductor de un tráiler invadiera el carril confinado y se impactara contra el techo de la estructura sobre el Eje 4 Plutarco Elías Calles, en la alcaldía Iztapalapa.

El golpe dejó prácticamente destruida la cubierta de lámina de la estación, sin que se reportaran personas lesionadas tras el choque.

🚨 #MientrasDormía | Dos accidentes movilizaron a los servicios de emergencia en la CDMX



Una camioneta chocó contra una patrulla en calzada Ignacio Zaragoza, lo que provocó el cierre de dos carriles. No hubo personas lesionadas.



En la colonia Leyes de Reforma, un tráiler… pic.twitter.com/0jKG6KsnbR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 24, 2026

Al sitio acudieron elementos de la policía y personal del sistema Metrobús para atender la emergencia y evaluar las afectaciones en la infraestructura. El operador de la unidad pesada fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades por los daños ocasionados.

Camioneta choca contra patrulla en calzada Ignacio Zaragoza

En otro punto de la alcaldía Iztapalapa, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue impactada por una camioneta que presuntamente circulaba a exceso de velocidad sobre los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la colonia Juan Escutia. El percance obligó a cerrar dos de los cuatro carriles de la vialidad mientras laboraban los equipos de atención.

Personal de emergencias valoró tanto a los policías que viajaban en la unidad oficial como a los ocupantes del vehículo particular, descartando personas lesionadas. Posteriormente, la aseguradora de la camioneta, señalada como presunta responsable del accidente, asumió los daños causados a la patrulla y la circulación quedó restablecida tras el retiro de ambos vehículos.

Rescatan a hombre en puente de Periférico y San Jerónimo

Momentos de tensión se registraron también en el puente vehicular ubicado sobre Periférico, a la altura de la avenida San Jerónimo, en la alcaldía La Magdalena Contreras, donde un hombre de aproximadamente 40 años amenazaba con arrojarse al vacío. La alerta fue detectada por policías de la SSC mediante las cámaras de videovigilancia del C2, lo que permitió activar de inmediato a los servicios de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de una estación cercana acudieron al punto y lograron poner a salvo al hombre sin que sufriera lesiones. Enseguida, paramédicos de una ambulancia de la alcaldía le brindaron valoración y atención prehospitalaria antes de canalizarlo para recibir apoyo psicológico especializado.