Una camioneta particular y una unidad de transporte público quedaron involucradas en un brutal accidente que dejó 15 personas lesionadas en la capital poblana; el percance ocurrió en la colonia El Carmen y requirió la intervención de equipos de emergencia para atender a los afectados.

La cifra de personas lesionadas fue el principal saldo del incidente; los reportes de atención médica indican que ninguno necesitó ingresar a un hospital, por lo que los afectados permanecieron bajo valoración en el lugar.

🚨 #EmergenciaAtendida



Personal de Protección Civil Municipal, en coordinación con Protección Civil Estatal y SUMA, atendió un hecho de tránsito entre una unidad de transporte público de la Ruta 72 y una camioneta particular, en la colonia El Carmen.



Se reportaron 15 personas… pic.twitter.com/t5bsVOEdY0 — SSC Puebla (@SSC_Pue) November 25, 2026

Tres accidentes con participación de la Ruta 72 durante noviembre

La presencia de una unidad de esta ruta en el choque de El Carmen se suma a otros dos incidentes viales reportados en Puebla durante el mismo mes.

Apenas el pasado 22 de noviembre, un motociclista resultó lesionado en un percance ocurrido en la intersección del bulevar Atlixco y el circuito Juan Pablo II, en el que también estuvo involucrado un vehículo de la Ruta 72.

Días antes, el 18 de noviembre, otro accidente entre unidades de transporte público dejó cinco personas heridas en el Barrio del Alto; en ese caso participaron vehículos de las rutas 72 y 15.

¿Quiénes atendieron el accidente en la colonia El Carmen?

La respuesta a la emergencia involucró a Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal y el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas.

Los equipos realizaron las revisiones médicas correspondientes y apoyaron en las labores para retirar los vehículos.

Concluida la atención de los afectados, se efectuaron maniobras para liberar el espacio ocupado por las unidades accidentadas y facilitar el tránsito.

Hasta ahora, la información disponible no precisa cómo ocurrió el impacto ni señala responsabilidades por el choque.

Ante este tipo de percances, las autoridades exhortan a los automovilistas y operadores del transporte público a respetar los límites de velocidad, mantener la distancia entre vehículos y evitar maniobras imprudentes.