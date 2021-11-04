BTS en Wattpad y Webtoon: Hybe anuncia estreno de “7 Fates: Chakho”

Hybe, agencia de entretenimiento surcoreana, lanzó su último video informativo en donde revelaron una serie de proyectos futuros tanto para la empresa como para las bandas que manejan, entre ellas BTS que se sumó a una colaboración en las plataformas Wattpad y Webtoon.

Wattpad y Webtoon se unen a una colaboración con BTS

Wattpad y Webtoon lanzaron un comunicado oficial a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde explican que no sólo colaborarán con la banda mundial BTS, sino también con TXT y Enhypen, ambas bandas pertenecientes a agencia Hybe.

Something BIG is on its way ✨ Starting January 14th, you’ll be able to read stories created in collaboration with @BTS_twt @TXT_bighit and @ENHYPEN on Wattpad and @webtoonofficial. Get a preview of what’s to come 📚🧡→ https://t.co/QCKNooYdlC pic.twitter.com/n29aDD1XHq — Wattpad (@wattpad) November 4, 2021

¿De qué trata "7 Fater: Chakhos" y en dónde puedo leerlo?

En el relato de BTS, nos contarán la historia de siete jóvenes atados por el destino. Después de crecer juntos a través de una serie de pruebas y situaciones adversas, los integrantes de la exitosa banda surcoreana, deben convertirse en un grupo unificado de siete para desbloquear su camino.

The 7 Fates: Chakho es relato inspirado en cazadores de tigres "Chakhogapsa" de la dinastía Joseon en Corea. La historia ya tiene sus cuentas oficiales en redes sociales y se estrena el próximo 15 de enero.

En colaboración con Wattpad y Webtoon, Hybe incluye historias de TXT y Enhypen

"The Star Seekers" con TXT: Trata sobre un grupo de adolescentes pertenecientes a una banda de pop que viven en un mundo donde la magia es parte de la vida diaria. Un día el grupo se despierta y descubren que poseen habilidades mágicas. El cuento presenta criaturas imaginarias, además de magia.

"Dark moon" con Enhypen: El relato mezcla fantasía urbana y un poco de romance adolescente. La historia sigue la confrontación, confusión y química entre un grupo de vampiros, una manada de hombres lobo y una chica misteriosa con un secreto.

A diferencia de las historias de las otras bandas, esta será parte de una serie de relatos, comenzando por "Dark Moon: The Blood".

Aunque no se han revelado mayores detalles, estas historias estarán disponibles en ambas plataformas (Wattpad y Webtoon) a partir del 15 de enero del año 2022, una gran sorpresa para ARMY.

¿Qué es Wattpad?

Es una plataforma de narración social en la cual los usuarios pueden leer y escribir historias originales de cualquier tipo de género. El uso de la plataforma es completamente gratis, sin embargo para evitar anuncios se tiene que pagar una membresía.

¿Qué es Webtoon?

Es un sitio web en el que se es posible publicar y leer cómics y se les denomina "webtoons" ya que son digitales. El uso de esta plataforma es diferente a Wattpad, ya que en ocasiones se debe pagar para poder leer algún comic, sin embargo algunos son gratuitos.