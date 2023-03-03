“Es el fin de la burocracia dorada del INE”, dice Adán Augusto sobre Plan B

Durante la conferencia mañanera hoy 3 de marzo de 2023, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, se refirió al Plan B de la Reforma Electoral, con el cual -aseguró- se pone fin a la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral (INE).

El funcionario explicó que con la Reforma Electoral se reforman cinco leyes: la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social.

“Se emite una nueva Ley General de Medios de Impugnación que consta de 70 artículos y con la que se regula que haya solamente un organismo que sea el encargado de resolver todas las impugnaciones durante el proceso electoral”, dijo.

Adán Augusto señaló que el Plan B no le quita facultades al INE o al Tribunal Electoral por el contrario, desaparecen las facultades que tenían las juntas locales o las vocalías locales y se concentran todas en un solo procedimiento sancionador que será regulado por la dirección respectiva.

“Básicamente lo que la reforma a las otras leyes contiene es el fin de la burocracia dorada del INE, se suprimen privilegios como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizada”, sentenció.

#EnLaMañanera | El secretario de Gobernación, @adan_augusto aseguró que los despidos en el #INE por la entrada vigor de los cambios a las leyes electorales no serán superiores al 8%. Dijo que serán 64 vocales de las juntas locales y mil 200 de las juntas auxiliares. pic.twitter.com/qEF0GsTX1u — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 3, 2023

No habrá despido masivo de trabajadores del INE por el Plan B

También se instruyó para que desaparezcan dos fideicomisos específicos, uno de contingencias laborales y el otro que es relativo a la administración de los inmuebles.

El secretario de Gobernación precisó que los fideicomisos están en la opacidad, pues nunca se ha hecho público el capital que se administra en ellos.

Finalmente, confirmó que no hay un despido de aproximadamente ocho mil trabajadores en el INE, sino una reducción en el número de los vocales de las juntas locales y distritales “que durante 365 días del año gozan de una beca sustantiva, aunque no haya proceso electoral ellos mantenían sus privilegios”.

