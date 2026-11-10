La Fiscalía General del Estado de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene activos los protocolos de búsqueda para dar con la ubicación de dos menores de edad reportadas como desaparecidas en la entidad. Entre los casos destaca la búsqueda urgente de una pequeña de dos años en Ecatepec de Morelos, así como la de una adolescente de 14 años en Atizapán. Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para su pronta localización, ya que por su edad se teme por su integridad física o que puedan ser víctimas de la comisión de algún delito.

Urge localizar a la pequeña Paula Valeria en Ecatepec de Morelos

La pequeña Paula Valeria Rodríguez Javana, de apenas 2 años de edad, fue vista por última vez el pasado 20 de julio de 2026 en la colonia Polígono III, en el municipio de Ecatepec de Morelos, formalizándose el reporte de búsqueda ante las autoridades el 6 de noviembre. Paula Valeria mide 0.93 metros, pesa 12 kilos, es de complexión delgada, tez blanca, cara redonda, cabello lacio castaño y ojos grandes café claro. Como seña particular clave para su identificación en la vía pública, presenta una cicatriz circular en la rodilla derecha. Al momento de su desaparición vestía un pañalero rosa palo con figuras, overol short color azul cielo y tenis blancos tipo Converse.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/sm2XRUiAAx — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 10, 2026

Buscan a Brithany Mavel en el municipio de Atizapán

Por otro lado, la Fiscalía mantiene activa la ficha de búsqueda para dar con el paradero de Brithany Mavel Hernández Hernández, de 14 años de edad, quien salió de su domicilio el pasado 7 de noviembre de 2026 en el municipio de Atizapán y desde ese momento se desconoce su ubicación, registrándose la denuncia formal el 8 de noviembre. Brithany Mavel mide 1.46 metros, pesa 50 kilos, es de complexión delgada, tez blanca, cara redonda, cabello lacio negro y ojos grandes café oscuro. Entre sus características distintivas destaca una mancha de nacimiento de color café en la frente. El día de los hechos llevaba puesta una sudadera fucsia con gorro, pantalón de mezclilla azul claro, tenis blancos y portaba una mochila café con blanco.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/fH8ejpearO — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 10, 2026

Si cuentas con información que ayude a dar con la ubicación de Paula Valeria o de Brithany Mavel, puede comunicarse a los números de emergencia oficiales.