Buque con 241 pasajeros pierde comunicación en el mar de Java; esto es lo que se sabe

Reportan que la búsqueda de un buque de pasajeros comenzó en Indonesia luego de que la embarcación Virgo Transport 8, con 241 personas a bordo, perdiera contacto mientras navegaba por el mar de Java rumbo a Kalimantan del Sur. Autoridades de rescate enviaron personal a la zona.

¿Qué se sabe del barco pérdido en Indonesia?

Un buque de pasajeros con 241 personas a bordo perdió contacto en el mar de Java mientras se dirigía desde Surabaya, en Java Oriental, hacia Kalimantan del Sur, en la isla de Borneo.

La oficina de Búsqueda y Rescate de Banjarmasin informó que recibió el aviso sobre la pérdida de comunicación del avión Virgo Transport 8, que se dirigía hacia Banjarmasin, capital de la provincia de Kalimantan del Sur.

De acuerdo con la información inicial, la última posición conocida de la embarcación se encontraba en el mar de Java, aproximadamente a 148 kilómetros de un muelle en Banjarmasin, el cual transportaba 241 pasajeros.

El manifiesto del barco señalaba que transportaba 241 pasajeros. Hasta el momento del reporte, no se han informado víctimas.

🚨 KAPAL VIRGO TRANSPORT 8 HILANG KONTAK DI LAUT JAWA, BAWA RATUSAN ORANG



Minggu dini hari, 13 September 2026, situasi darurat terjadi di perairan Laut Jawa.



Kapal Virgo Transport 8 yang melayani rute Surabaya–Banjarmasin dilaporkan hilang kontak ketika sedang dalam perjalanan… pic.twitter.com/yHEpHLQTCJ — Sumatera Adil & Federal (@indepenSumatera) September 13, 2026

Arito Ardi, jefe de operaciones de la agencia de rescate de Banjarmasin, confirmó la pérdida de contacto con la embarcación y señaló que personal de rescate había sido enviado a la zona.

“Hemos establecido un puesto de operaciones en Trisakti”, dijo Arianto.

Las autoridades también informaron que el operador del barco reportó el incidente después de recibir información de que la embarcación se había encontrado con mal tiempo.

Las autoridades establecieron un puesto de operaciones en Trisakti, desde donde se coordinan las acciones de búsqueda del buque.

La operación de búsqueda continúa luego de que el Virgo Transport 8 perdiera comunicación en el mar de Java. Las autoridades mantienen las labores de rescate en la zona donde se registró la última posición conocida de la embarcación, mientras buscan determinar su situación y localizar a las 241 personas que viajaban a bordo.

