Nuevo brote de ébola: Buscan a pasajeros de vuelo internacional que estuvieron en contacto con la infectada

Nigeria se convirtió en el nuevo foco de atención de las autoridades sanitarias africanas tras confirmar una infección por ébola en una mujer que llegó procedente de Uganda.

La paciente se encuentra hospitalizada, mientras las autoridades trabajan para localizar a todas las personas del vuelo que pudieron estar expuestas al virus.

Epidemia de ébola en El Congo se extiende

El caso de ébola en Nigeria se registra en medio de una epidemia que ha causado 4 mil 381 muertes en la República Democrática del Congo.

Muhamad Ali Pate, ministro de Salud de Nigeria, pidió a las instituciones públicas y privadas mantenerse en alerta máxima para reconocer posibles infecciones y actuar ante cualquier sospecha.

Según el funcionario, la mujer llegó a Nigeria en un vuelo internacional procedente de Uganda y fue ingresada en un hospital privado, donde permaneció bajo atención médica durante varios días antes de que se confirmara que tenía ébola.

¡Alerta por ébola en República Democrática del Congo! 🦠🚨 El brote de ébola en el este del país suma más de 5 mil casos confirmados y más de 2 mil, con una tasa de mortalidad del 47.4% 📊 Más de 780 pacientes permanecen aislados u hospitalizados, mientras las autoridades mantienen el rastreo de contactos. La epidemia ya se extendió a seis provincias y alcanzó Uganda, por lo que la OMS mantiene la emergencia sanitaria internacional ⚠️ 🎙️ Este y más temas, en Latitud con @YamidRojasR, el podcast de Información Internacional de Azteca Noticias https://t.co/J7Ga1QXFuB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 20, 2026

A partir de este diagnóstico, las autoridades comenzaron las labores para reconstruir los desplazamientos de la paciente e identificar a quienes tuvieron contacto con ella.

Hasta ahora, se ha localizado a 44 personas cercanas, aunque la búsqueda continúa para determinar si hubo otras exposiciones durante el viaje o en el centro hospitalario.

Brote de ébola también llegó a Kenia

El brote actual comenzó en mayo en Ituri, una provincia situada en el noreste de la República Democrática del Congo, y posteriormente se extendió a Uganda y Kenia.

En territorio keniano se han contabilizado nueve casos vinculados con una misma cadena de transmisión, por lo que Patrick Amoth, director de Sanidad, explicó que el contagio se originó con una persona procedente del Congo, quien infectó a otras ocho antes de fallecer.

Como respuesta, las autoridades de Kenia pusieron en cuarentena a 134 personas que estuvieron en contacto con el paciente inicial.

El avance de la enfermedad también provocó una reacción del gobierno estadounidense, que recomendó a sus ciudadanos reconsiderar los viajes programados a Kenia debido a los riesgos sanitarios.

