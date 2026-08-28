Madres buscadoras tendrán apoyo de la iglesia católica: así funcionan los Buzones de Paz

Con el fin de acompañar a las madres buscadoras y a las familias que viven con el dolor de buscar a un ser querido, la Iglesia católica en México anunció una serie de acciones que puedan ayudar a localizar a los desaparecidos en el país.

Esto ocurre a unos días del D ía Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas , donde la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado a las Iglesias de todo el país a recibir a las familias buscadoras.

Pues, en un país donde más de 133 mil personas están como no localizadas, la Iglesia busca acercarse y participar activamente en una lucha que nunca debió recaer en las madres buscadoras.

Iglesia abre las puertas a madres buscadoras

La Arquidiócesis Primada de México decidió ampliar una iniciativa que ya se había puesto en marcha en algunas parroquias: los llamados Buzones de Paz, espacios destinados a recibir información que pueda ayudar en la localización de un familiar.

El anuncio fue realizado por monseñor Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, quien explicó que las comunidades, los templos y la confianza de los fieles pueden ponerse al servicio de las familias que enfrentan la ausencia de un ser querido.

Desde 2024, la Arquidiócesis comenzó a impulsar estos buzones en algunas comunidades, con la intención de que las personas que tengan algún dato relacionado con una desaparición puedan compartirlo de manera anónima.

Comunicado Arquidiócesis Primada de México:

Una Iglesia cercana a las familias buscadoras pic.twitter.com/OAmPLS2YDb — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) August 27, 2026

¿Cómo funcionarán los Buzones de Paz en las parroquias?

La iniciativa mantiene el anonimato y la confidencialidad de quienes deseen dar información sobre una persona. Es decir, nadie más podrá abrir los buzones y solo se hará según el procedimiento que indique la Arquidiócesis.

Esto significa que las parroquias no realizarán investigaciones por cuenta propia, ni interrogarán a personas o verificarán directamente los datos recibidos, por lo que es importante brindar información verídica.

Es importante aclarar que los Buzones de Paz no sustituyen las denuncias, las investigaciones oficiales ni los mecanismos institucionales de búsqueda.