La violencia volvió a golpear a Yautepec, Morelos, luego de que un ataque armado registrado tras la llamada Cabalgata de la Amistad, organizada por el diputado federal de Morena, Agustín Alonso, dejara dos personas sin vida y un menor gravemente lesionado.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de San Carlos, sobre la carretera federal Cuernavaca-Cuautla, después de una jornada que el legislador había presentado como una celebración con visitantes de distintas entidades.

De la celebración al ataque armado en Yautepec

Durante el evento, Agustín Alonso destacó la asistencia de personas que acudieron a San Carlos para participar en la convivencia.

“Hoy vivimos una alegría con mucha gente de muchos estados, que nos visitan aquí a nuestro pueblo que es San Carlos”, expresó el diputado.

Sin embargo, el ambiente festivo terminó marcado por la violencia. De acuerdo con el reporte preliminar del ataque, dos sujetos armados interceptaron a un hombre que había participado en la cabalgata y abrieron fuego contra él sobre la carretera federal.

Los agresores escaparon del lugar; posteriormente, se confirmó que el saldo también incluía una segunda persona fallecida y un menor que resultó herido de gravedad.

¿Qué se sabe de la investigación por el ataque?

Hasta el momento, no se sabe sobre detenciones ni avances sobre la identificación de los responsables.

Tampoco se reportan declaraciones públicas de la gobernadora Margarita González Saravia sobre esta agresión. Por su parte, el fiscal estatal, Fernando Blumenkron Escobar, no ha dado a conocer resultados de las indagatorias relacionados con el caso.

La falta de información sobre el móvil del ataque y la situación de los responsables mantiene abiertas las principales interrogantes sobre lo ocurrido.

La cabalgata terminó, pero la violencia dejó una nueva exigencia para las autoridades de Morelos: esclarecer el doble homicidio, informar sobre el estado de salud del menor y llevar ante la justicia a quienes dispararon.