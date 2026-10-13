Suspenden clases en 20 escuelas de Morelos tras detención y liberación de"El Güero Gym”, generador de violencia en el estado

La tarde de este lunes 12 de octubre, un operativo para detener a un presunto generador de violencia en Morelos terminó en el secuestro de tres agentes de la Fiscalía estatal por parte de un grupo armado, obligando a las autoridades a liberarlo. Ante la ola de inseguridad, al menos 20 planteles educativos cancelaron clases.

Las clases seguirán suspendidas hasta que existan condiciones de seguridad para la comunidad escolar.

Suspenden clases en 20 escuelas de Totolapan y Atlatlahucan

Como medida preventiva para resguardar la seguridad de alumnos, padres de familia y docentes, al menos 20 escuelas en los municipios de Totolapan y Atlatlahucan suspendieron las actividades escolares.

El líder del SNTE en Morelos, Joel Sánchez Vélez, explicó que la prioridad es proteger a las comunidades educativas hasta que existan garantías para retomar las clases con tranquilidad.

🚨 El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, suspendió clases en 20 escuelas de Totolapan y Atlatlahucan, Morelos.



La medida busca proteger a alumnos y docentes tras la violencia registrada por la detención de José David Vergara "El Güero del GYM". pic.twitter.com/vATMudKfr7 — Irving (@IrvingPineda) October 13, 2026

¿Qué pasó en Morelos?

La crisis inició durante un operativo coordinado entre la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, FIDAI, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, de Morelos.

En el operativo se logró la detención de José David "N", alias "El Güero Gym", señalado como presunto generador de violencia regional y vinculado al grupo delictivo "Pueblos Unidos".

Secuestran a tres agentes de la Fiscalía de Morelos

Como reacción a la captura, células de la organización criminal retuvieron contra su voluntad a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente.

Ante esta situación de riesgo extremo, la dependencia estatal activó el protocolo de atención a casos de secuestro para priorizar la vida de los servidores públicos que estaban privados de la libertad y en manos del grupo armado.

Fiscalía libera a criminal ante presión de criminales

Alrededor de las 19:35 horas del lunes, los tres colaboradores fueron puestos en libertad luego de que las autoridades accedieron a entregar al presunto delincuente aprehendido horas antes.

Durante los hechos, uno de los agentes de la Fiscalía resultó herido por impacto de arma de fuego, por lo que fue trasladado a un hospital, donde se reporta fuera de peligro.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado de Morelos dijo que las investigaaciones van a seguir para evitar que los actos se queden sin castigo, esto a pesar de liberaron al criminal.