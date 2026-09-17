Notas
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Los nuevos detalles del feminicidio de Claudia Tacoronte y su presunto asesino "El Trompas"
La investigación por el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Cuautla, Morelos, reveló detalles de Francisco Javier “N”, presunto agresor.
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"Contexto de violencia feminicida": Amnistía Internacional condena el homicidio de Claudia Tacoronte en Morelos
Amnistía Internacional condena el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte y exige investigar a fondo a las autoridades de Morelos.
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“Nos matan”: Estudiantes marchan en Morelos
Estudiantes y ciudadanos marcharon en Morelos por Claudia Tacoronte tras identificar a “El Trompas” como presunto feminicida de la joven española.
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¡Accidente en pleno desfile! Policía cae de su caballo en Cuernavaca
Un integrante de la corporación fue llevado al hospital después de sufrir un accidente durante el desfile; médicos evalúan el alcance de las lesiones.
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Estudiantes de la UAEM irrumpen desfile de Independencia para exigir justicia por feminicidios
Alumnas de la UAEM irrumpen el paso de contingentes en Cuernavaca para exigir justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte y tres compañeras más.
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Abuchean a Margarita González durante Grito de Independencia
La indignación por el asesinato de cuatro estudiantes de la UAEM, el último de la española Claudia Tacoronte, le pasa factura a Margarita González en la ceremonia del Grito de Independencia.