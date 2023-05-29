Libia condena a pena de muerte y a cadena perpetua a integrantes del Estado Islámico

El tribunal de apelaciones de Misurata, Libia condenó a 37 integrantes del Estado Islámico, 23 de ellos a pena de muerte, "el cuadragésimo quinto: Abu Baker Ali Talha y el quincuagésimo primero, Mahmoud Abdulqader Ali, por todos los cargos que se les imputan serán castigados con la pena de muerte", fue el veredicto del juez Al-Sadeeq Badi.

También condenó a 14 terroristas a cadena perpetua e impuso otras sentencias: seis militantes extranjeros recibieron 10 años de prisión; uno fue de cinco años; seis solo tres; cinco fueron absueltos y tres fallecieron antes de que su caso llegara a juicio.

محكمة استئناف #مصراتة تحكم بالإعدام على عدد من عناصر تنظيم الدولة وبالسجن المؤبد على آخرين، والحكم على الأجانب تحت عمر 18 عاما بالسجن 10 سنوات والترحيل إلى بلدانهم ومنعهم من دخول ليبيا، كما حكمت على عدد من عناصر التنظيم بالسجن لمدة 5 و 12 سنة، وأسقطت التهم عن آخرين. #ليبيا pic.twitter.com/iOFAKwvT0m — فواصل (@fawaselmedia) May 29, 2023

¿Qué delito cometieron en Libia?

Los integrantes del Estado Islámico en Libia recibieron la pena de muerte por su participación en el asesinato de 21 cristianos coptos egipcios y por la toma de Sirte, ambas agresiones realizadas en dicha ciudad en 2015.

En 2015, el Estado Islámico atacó el hotel de lujo Corinthia, ubicado en Trípoli, la capital de Libia, donde asesinó a nueve personas, agresión que realizó antes de secuestrar y decapitar a 21 cristianos coptos egipcios, ejecuciones que posteriormente fueron divulgadas en un video.

El Estado Islámico ganó territorio en Bengasi, Derna y Ajdabiya, ciudades ubicadas en el este de Libia, luego tomó la ciudad costera central de Sirte hasta finales de 2016, donde aplicó un fuerte régimen de moralidad pública respaldado por castigos, incluso hay terroristas condenados a cadena perpetua por la privación dederechos civiles.

Los terroristas condenados también participaron en el atentado suicida de Zliten de enero del 2016, donde detonaron un camión bomba en un centro de formación policial de la ciudad, ataque que dejó 47 muertos y 118 heridos, cifras que incluyen a civiles.

Libia terroristas Estado Islámico|REUTERS/Ayman al-Sahili

¿Y los familiares de las víctimas?

Organizaciones que respaldan a las familias asesinadas o desaparecidas por el Estado Islámico deseaban que todos los sospechosos recibieran la pena de muerte, "hoy llegamos a la audiencia del tribunal, y gracias a Dios el veredicto fue justo", señaló Mustafa Salem Al Trabulsi, jefe de la organización Sirte por mártires y personas desaparecidas.

"Tengo un hijo desaparecido y un familiar, Sheikh Saeed, que fue asesinado por ellos en la plaza Sirte y hoy vimos a quienes lo mataron, sentados, humillados. Esperábamos que todos recibieran la pena de muerte, pero esto concierne al sistema de justicia y no podemos interferir en esto", contó Al Trabulsi.

La madre de un joven asesinado por el Estado Islámico, presente en el juicio, agradeció las sentencias de muerte, "mi hijo fue martirizado en Bukhariya, cuando tenía 22 años, su nombre es Rawad Mustafa al-Sireti. Gracias a Dios, hoy estoy satisfecha con el veredicto, gracias a Dios, mi hijo está entre los mártires, solía rezar y fue bueno con nosotros, hoy estaba asegurado su martirio, hoy tengo la frente en alto, hoy enterré a mi hijo, gracias a Dios".