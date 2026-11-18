México lee cada vez menos y las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) lo confirman. De acuerdo con los resultados del Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2026 presentados este 18 de noviembre, el 78.6% de la población dijo haber leído algún material como libros, revistas, periódicos o páginas de internet, lo que representa medio punto porcentual menos respecto al año pasado (79.1 %), mientras que el promedio de libros leídos al año cayó de 4.2 a 3.9 ejemplares.

El informe estadístico detalla además que el tiempo promedio que los mexicanos dedican a la lectura es de apenas una hora con seis minutos, y advierte que 22.6 millones de personas no leen ninguno de los materiales evaluados. Entre las principales razones señaladas por quienes no tienen el hábito de la lectura, el 45% indicó que simplemente no tiene interés ni gusto por leer, mientras que otro 34% afirmó que no cuenta con tiempo disponible.

📖En México, 8 de cada 10 jóvenes de 12 años o más leyeron algún libro durante 2026: INEGI



📚En lo que va del año, 78.6% de la población de 12 años y más fue lectora de materiales MOLEC, proporción similar a la de 2025, cuando alcanzó 79.1% #Lectura #Libros #México #INEGI pic.twitter.com/dyalAedosa — Alicia Salgado (@AliciaSalgadoMX) November 18, 2026

Promedio de libros leídos al año por los mexicanos en los últimos 10 años, según el INEGI

A lo largo de la última década, el promedio anual de ejemplares leídos por la población lectora de libros en México se ha mantenido por debajo de los cuatro títulos en casi todos los levantamientos del INEGI, con variaciones que muestran un estancamiento en el consumo literario del país (considerando que a partir de 2025 el organismo amplió la medición nacional a población de 12 años y más):

2016: 3.8 libros al año.

3.8 libros al año. 2017: 3.6 libros al año.

3.6 libros al año. 2018: 3.1 libros al año.

3.1 libros al año. 2019: 3.3 libros al año.

3.3 libros al año. 2020: 3.4 libros al año.

3.4 libros al año. 2021: 3.7 libros al año.

3.7 libros al año. 2022: 3.9 libros al año.

3.9 libros al año. 2023: 3.4 libros al año.

3.4 libros al año. 2024: 3.2 libros al año.

3.2 libros al año. 2025: 4.2 libros al año.

4.2 libros al año. 2026: 3.9 libros al año.

El retroceso en los hábitos de lectura y la caída por debajo de los cuatro ejemplares anuales reflejan un desafío estructural para el desarrollo educativo y cultural del país, pues una sociedad que lee menos dispone de menores herramientas para analizar su entorno, cuestionar y exigir rendición de cuentas.