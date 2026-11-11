La NASA lanzó una simulación revolucionaria que cambia por completo lo que sabemos sobre los orígenes del universo. Aunque el telescopio James Webb ya transformó la forma en que observamos las primeras galaxias, la nueva herramienta demuestra que apenas comenzamos a descubrir los misterios del cosmos.

Un equipo internacional de astrónomos mapeó con precisión los primeros 2,000 millones de años del universo. Llamaron a este modelo colosal “Lumina” y su meta va más allá de confirmar teorías: busca desafiar lo que creemos saber. Los científicos comparan los datos de la simulación con las observaciones reales para detectar discrepancias y así descubrir nuevas leyes físicas escondidas en el espacio profundo.

primeros dos mil años del universo La estructura de la red cósmica, modelada en una nueva simulación del universo temprano. (Oliver Zier/Centro Harvard y Smithsonian de Astrofísica)

Un choque que deformó el espacio

“Lumina” representa más que una simulación convencional. Su red abarca 1,500 millones de años luz, una escala gigantesca si comparamos con los 100,000 años luz de la Vía Láctea. Este modelo revela cómo, después del Big Bang, el universo se volvió un entorno extremo en el que las primeras estrellas arrancaron electrones del hidrógeno por la fuerza.

Ese proceso provocó la reionización, una etapa clave que moldeó el cosmos de manera desigual: algunas regiones avanzaron con rapidez, mientras otras se rezagaron. La simulación muestra también la fricción entre la materia ordinaria—la que forma estrellas y planetas—y la misteriosa materia oscura. Ambas se movieron a velocidades distintas, dejando patrones y cicatrices imposibles de captar hoy, incluso con los telescopios más potentes.

Con “Lumina”, los astrofísicos cuentan con una herramienta para identificar galaxias inusuales y estructuras que la astronomía tradicional nunca detectó, abriendo una nueva ventana a los secretos del universo primitivo.

Con información de la NASA y CNN