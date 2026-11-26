El presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, Eduardo “N”, fue detenido en un operativo tras ser señalado por sus presuntos vínculos con el grupo delictivo conocido como “Los Zúñiga”, informó el coordinador del Gabinete del Gobierno Estatal, José Luis García Parra.

La captura forma parte de una investigación contra esta organización criminal que mantiene una alta incidencia delictiva en la región de Esperanza.

Detienen a Eduardo Velázquez Medina, alcalde de Atzitzintla, #Puebla; se le señala de vínculos con el grupo delictivo “Los Zúñiga” dedicado al robo de autotransporte, informa el coordinador del Gabinete del Gobierno Estatal, José Luis García Parra. pic.twitter.com/gsvi7geyvj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 26, 2026

Este operativo estuvo encabezado por el Gobierno de México, en coordinación con instancias estatales.

De acuerdo con la información emitida por la Subsecretaría de Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el despliegue se realizó en colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, con el objetivo de frenar la impunidad con la que operaba esta célula dedicada principalmente al robo de autotransporte de carga y al secuestro exprés.

Investigaciones abiertas en todas las regiones de Puebla

Tras confirmarse la detención del edil de Atzitzintla, autoridades estatales precisaron que las indagatorias continúan para determinar el alcance de las redes delictivas en la entidad:

Cargos imputados a la banda

Las pesquisas contra “Los Zúñiga” se centran en múltiples reportes de asalto a autotransporte en la zona de Esperanza, además de señalamientos por secuestro exprés.

La captura responde a los trabajos de la Subsecretaría de Inteligencia Policial del Gobierno de México en coordinación con la fiscalía y la policía estatal.

Cuestionado sobre si existen más investigaciones abiertas contra otros presidentes municipales de la región, García Parra indicó que se mantiene una tarea de investigación amplia en todas las regiones de Puebla, donde también se han detectado operaciones delictivas como narcolaboratorios.

El funcionario señaló que el gobierno estatal permanecerá atento al avance de las investigaciones ministeriales para deslindar responsabilidades en torno a este caso.