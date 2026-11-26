Una presentación musical terminó en balacera la noche del 25 de noviembre en Hermosillo, Sonora, luego de que hombres armados dispararon contra los integrantes de la banda de corridos bélicos “Doble Blindaje”.

El cantante recibió siete balazos y fue llevado de urgencia a un hospital.

Esto informó la Fiscalía estatal.

¿Cómo fue el ataque contra la banda “Doble Blindaje”?

La balacera fue la noche del 25 de noviembre en el cruce de las calles República de Panamá y Ramón Corona, en la colonia Unión de Ladrilleros, cuando la agrupación tocaba durante la apertura de un establecimiento comercial y sujetos armados abrieron fuego en su contra.

Francisco Javier, cantante de corridos bélicos y miembro del grupo Doble Blindaje, recibió siete balazos durante un ataque en Hermosillo



La Fiscalía del estado investiga si la agresión se relaciona con los grupos criminales a los que canta



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¿Quién es el cantante herido y cuál es su estado de salud?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, FGJES, identificó al joven como Francisco Javier “N”, de 23 años, intérprete de corridos bélicos; tras recibir al menos siete impactos de bala en distintas partes del cuerpo, fue trasladado a un hospital donde lo reportan delicado.

¿Qué pruebas obtuvieron en el lugar de la balacera?

Peritos que acudieron al punto de la agresión en la colonia Unión de Ladrilleros aseguraron 11 casquillos percutidos calibre 9 milímetros para integrarlos a la carpeta de investigación.

La línea de investigación por rivalidad entre grupos

De acuerdo con la FGJES, el repertorio musical del cantante está dedicado principalmente a una agrupación criminal generadora de violencia en esa región, por lo que una de las hipótesis apunta a que el ataque pudo venir de un grupo rival.

¿Qué sigue en la investigación de la Fiscalía de Sonora?

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, y de Servicios Periciales continúa con las investigaciones para saber el móvil del ataque y ubicar a los responsables.