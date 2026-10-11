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Caen “El Junior”, líder del grupo criminal “Los Rusos”, y 6 más tras atacar a agentes federales en Acapulco

“El Junior”, líder del grupo criminal “Los Rusos”, se suma a los otros siete detenidos por el ataque a los elementos de la SSPC el pasado octubre del 2025.

Cae en Acapulco “El Junior”, presunto líder de “Los Rusos” ligado a extorsiones en el Mercado Central
Cae en Acapulco “El Junior”, presunto líder de “Los Rusos” ligado a extorsiones en el Mercado Central|X: @OHARFUCH

Escrito por: Fernanda Benítez

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Marina confirmaron la detención de Eliceo V. N., alias "El Junior", líder de una cédula criminal vinculada con el grupo delictivo "Los Rusos", en Acapulco, Guerrero.

"El Junior", se convierte en el séptimo detenido relacionado con el ataque a elementos de la SSPC en el mes de octubre 2025.

Delitos atribuidos a "El Junior" y lo asegurado durante su detención en Acapulco

El detenido está relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, homicidios y ataques contra transportistas, según un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Con esta detención suman siete personas detenidas y un presunto sicario muerto en relación con estos hechos.

Durante la captura de "El Junior" se le aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga, además de una camioneta.

En los hechos ocurridos, un presunto sicario perdió la vida durante las acciones operativas.

¿Qué dijo Omar García Harfuch tras la detención de "El Junior" en Acapulco?

A través de redes sociales Omar H. Garcia Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que la agresión a estos elementos no quedarán impunes.

"Las agresiones contra nuestros compañeros no quedarán impunes. Con esta detención suman siete personas detenidas y un presunto sicario muerto en relación con estos hechos", explicó Harfuch.

Así fue el ataque a agentes de la SSPC en octubre de 2025

El ataque a los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ocurrió el pasado octubre 2025, mientras, los agentes federales realizaban operativos para detener extorsionadores.

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