Caen “El Junior”, líder del grupo criminal “Los Rusos”, y 6 más tras atacar a agentes federales en Acapulco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Marina confirmaron la detención de Eliceo V. N., alias "El Junior", líder de una cédula criminal vinculada con el grupo delictivo "Los Rusos", en Acapulco, Guerrero.

"El Junior", se convierte en el séptimo detenido relacionado con el ataque a elementos de la SSPC en el mes de octubre 2025.

Delitos atribuidos a "El Junior" y lo asegurado durante su detención en Acapulco

El detenido está relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, homicidios y ataques contra transportistas, según un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Con esta detención suman siete personas detenidas y un presunto sicario muerto en relación con estos hechos.

Durante la captura de "El Junior" se le aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga, además de una camioneta.

En los hechos ocurridos, un presunto sicario perdió la vida durante las acciones operativas.

¿Qué dijo Omar García Harfuch tras la detención de "El Junior" en Acapulco?

A través de redes sociales Omar H. Garcia Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que la agresión a estos elementos no quedarán impunes.

"Las agresiones contra nuestros compañeros no quedarán impunes. Con esta detención suman siete personas detenidas y un presunto sicario muerto en relación con estos hechos", explicó Harfuch.

En Acapulco, Guerrero, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, compañeros de @SSPCMexico y @SEMAR_mx en coordinación con la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado de Guerrero detuvieron a Eliceo V N , alias “El Junior”, líder de una célula criminal vinculada con el grupo delictivo “Los Rusos”. Este sería el séptimo detenido relacionado con la célula que atacó a nuestros compañeros de @SSPCMexico en octubre de 2025 mientras los agentes federales realizaban operativos para detener extorsionadores. Además, un presunto sicario murió durante las acciones operativas. El detenido está relacionado con extorsiones a comerciantes del Mercado Central de Acapulco, homicidios y ataques contra transportistas. Durante su detención se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta. Las agresiones contra nuestros compañeros no quedarán impunes. Con esta detención suman siete personas detenidas y un presunto sicario muerto en relación con estos hechos. Agradecemos a la Gobernadora @EvelynSalgadoP, todo su apoyo y respaldo para fortalecer la coordinación y las acciones de seguridad en Guerrero. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 11, 2026

Así fue el ataque a agentes de la SSPC en octubre de 2025

El ataque a los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ocurrió el pasado octubre 2025, mientras, los agentes federales realizaban operativos para detener extorsionadores.