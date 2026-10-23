Cae el “Mando 20", líder del CJNG, ligado al atentado con coche bomba en Michoacán que dejó 6 muertos

Se reporta la detención de David “N”, alias “Mando 20”, presunto líder del CJNG ligado al coche bomba contra la Policía de Michoacán en 2025. En este hecho también se detuvo a otras dos personas relacionadas con el mismo hecho; aquí los detalles.

Detienen a involucrados en atentado con coche bomba

Las acciones de inteligencia y despliegue territorial en el occidente del país derivaron en la captura de David “N”, conocido en la estructura delictiva como alias “Mando 20”, a quien las investigaciones ministeriales señalan como el presunto líder de una célula violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con centro de operaciones en Tecomán y zonas limítrofes. Junto con él fueron asegurados otros dos sujetos identificados como Sinuhe “N” y Cristian “N”.

Derivado de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico y @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, se realizaron cateos en dos inmuebles del municipio de Tecomán, Colima, donde fueron detenidos David “N”, alias “Mando 20” , Sinuhe “N” y Cristian “N”, relacionados con la explosión de un vehículo ocurrida el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, que dejó seis personas sin vida y varias más heridas. Durante estas acciones se aseguraron armas de fuego, vehículos , dinero en efectivo, documentación, propaganda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG entre otros indicios relevantes para la investigación. De acuerdo con las líneas de investigación, David “N” es el presunto responsable del atentado. Se le identifica como líder de una célula del CJNG con presencia en Tecomán, Colima, y municipios aledaños. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a todos los involucrados y llevarlos ante la justicia, tanto a quienes ejecutaron el ataque como a quienes lo ordenaron. Agradecemos la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, y a la Secretaria de Seguridad de Colima cuyo apoyo ha sido fundamental para avanzar en las investigaciones y fortalecer la coordinación institucional. Un ataque que cobró la vida de seis personas no puede quedar impune. La coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX con las entidades federativas es indispensable para combatir a las organizaciones criminales y proteger la vida y la tranquilidad de las familias mexicanas. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 23, 2026

De acuerdo con las líneas de investigación abiertas por las corporaciones de seguridad, sobre David “N” recae la presunta responsabilidad intelectual y operativa de la explosión de un vehículo cargado con artefactos ocurrida el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

Aquel evento violento dejó un saldo de seis personas fallecidas, múltiples heridos de gravedad. Las indagatorias señalan que el "Mando 20" encabezaba las incursiones y ataques armados en la franja fronteriza entre Colima y Michoacán, disputando el control de las rutas de trasiego y cobro de cuotas.

Su localización en el municipio de Tecomán responde al seguimiento de llamadas, labores de campo y vigilancia permanente en inmuebles utilizados como casas de seguridad por parte del grupo delictivo.

Material asegurado y situación jurídica de los implicados

Durante la intervención donde se logró la neutralización y detención de los tres individuos, las fuerzas de orden confiscaron un cargamento compuesto por armas de fuego de alto calibre, cartuchos útiles, vehículos de modelo reciente, fajos de dinero en efectivo, diversa documentación táctica y material impreso con propaganda alusiva a las siglas del CJNG.

Todo el material decomisado y los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente por los delitos de delincuencia organizada, homicidio calificado, portación de armas de uso exclusivo y terrorismo.

En las próximas horas se definirá su situación legal mediante la audiencia inicial, donde se solicitará la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dada la extrema peligrosidad de los imputados y la gravedad de los hechos imputados desde 2025.

