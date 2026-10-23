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Cae el “Mando 20", líder del CJNG, ligado al atentado con coche bomba en Michoacán que dejó 6 muertos

Un despliegue de seguridad en Tecomán derivó en la captura del “Mando 20" y otros 2 objetivos clave. ¿Cuál era su rol en las operaciones violentas de la región?

Cae el _Mando 20_, presunto líder del CJNG
La localización del “Mando 20" en Colima reabre las investigaciones del atentado de 2025. ¿Qué evidencias aseguraron durante la incursión?

Escrito por: Ollinka Méndez

Se reporta la detención de David “N”, alias “Mando 20”, presunto líder del CJNG ligado al coche bomba contra la Policía de Michoacán en 2025. En este hecho también se detuvo a otras dos personas relacionadas con el mismo hecho; aquí los detalles.

Detienen a involucrados en atentado con coche bomba

Las acciones de inteligencia y despliegue territorial en el occidente del país derivaron en la captura de David “N”, conocido en la estructura delictiva como alias “Mando 20”, a quien las investigaciones ministeriales señalan como el presunto líder de una célula violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con centro de operaciones en Tecomán y zonas limítrofes. Junto con él fueron asegurados otros dos sujetos identificados como Sinuhe “N” y Cristian “N”.

De acuerdo con las líneas de investigación abiertas por las corporaciones de seguridad, sobre David “N” recae la presunta responsabilidad intelectual y operativa de la explosión de un vehículo cargado con artefactos ocurrida el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

Aquel evento violento dejó un saldo de seis personas fallecidas, múltiples heridos de gravedad. Las indagatorias señalan que el "Mando 20" encabezaba las incursiones y ataques armados en la franja fronteriza entre Colima y Michoacán, disputando el control de las rutas de trasiego y cobro de cuotas.

Su localización en el municipio de Tecomán responde al seguimiento de llamadas, labores de campo y vigilancia permanente en inmuebles utilizados como casas de seguridad por parte del grupo delictivo.

Material asegurado y situación jurídica de los implicados

Durante la intervención donde se logró la neutralización y detención de los tres individuos, las fuerzas de orden confiscaron un cargamento compuesto por armas de fuego de alto calibre, cartuchos útiles, vehículos de modelo reciente, fajos de dinero en efectivo, diversa documentación táctica y material impreso con propaganda alusiva a las siglas del CJNG.

Todo el material decomisado y los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente por los delitos de delincuencia organizada, homicidio calificado, portación de armas de uso exclusivo y terrorismo.

En las próximas horas se definirá su situación legal mediante la audiencia inicial, donde se solicitará la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dada la extrema peligrosidad de los imputados y la gravedad de los hechos imputados desde 2025.

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