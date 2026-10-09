Notas
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¿Quiénes son los “Los Chicos Phoenix”? Los adolescentes de EU que venden armas a cárteles mexicanos
Los jóvenes de entre 16 y 19 años presuntamente participan en la compra, el robo y la reventa de armas de fuego para el crimen organizado mexicano.
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Ingresan a "El Tanque" del CJNG al Altiplano y continúa bloqueo en Reforma
Ingresan a “El Tanque” del CJNG al Altiplano, inspección sorpresa sacude el Reclusorio Oriente y bloqueo colapsa Reforma.
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¡El cártel gobierna! Así ha incrementado el narcoterrorismo en México
Ataques con coches bomba, policías y civiles muertos o heridos; el exzar antidrogas Samuel González advierte sobre el aumento de actos terroristas.
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"Lo poco que tenemos no queremos perderlo": Habitantes de Chenalhó piden ayuda al gobierno ante asedio del CJNG
Pobladores de Tzanebolom, en Chenalhó, Chiapas, piden ayuda a las autoridades tras denunciar extorsiones, despojos y violencia del crimen organizado.
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Exagente de la DEA pide al gobierno mexicano enviar a Rocha Moya a EU por presuntos nexos con cárteles
Derek Maltz reconoció la captura de “El Tanque” y planteó que el envío de políticos señalados en Estados Unidos representaría un golpe contra los cárteles.
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¿Quién es "El Tanque"? Presunto operador del CJNG ligado a Amílcar
Iván “N” fue capturado el pasado 5 de octubre; “El Tanque”, operador del CJNG, es señalado por diversos delitos y se le relaciona con personajes como Amílcar Olán, ¿quién es?